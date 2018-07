Reservas do Atlético-MG treinam para pegar o Santos e Robinho faz exames O Atlético Mineiro vai utilizar uma equipe reserva para encarar o Santos, sábado, às 18h30, no Independência, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Após atuar com força máxima em seis partidas seguidas, chegou a hora de poupar os titulares. Tudo pensando no jogo de volta pelas quartas de final da Libertadores, quarta-feira que vem, contra o São Paulo.