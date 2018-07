Reservas do Botafogo empatam jogo-treino com Boavista

A exceção foi Hyuri, autor do gol da vitória, que entrou no segundo tempo e nesta quinta fez atividade à parte. Os titulares treinaram na academia do Engenhão.

O novo xodó da torcida botafoguense elogiou o lançamento de Edílson, que resultou no gol da vitória sobre o Corinthians. "Dei um abraço nele depois do gol e agora também. Foi um passe de gênio. Ele soube colocar a bola entre dois marcadores e me deixar na cara, no tempo certinho para poder finalizar", disse Hyuri.

Antes do lançamento, no entanto, Edílson quase marcou contra, aos 6 minutos do segundo tempo. Ele chegou a brincar sobre isso com o árbitro paranaense Heber Roberto Lopes. "O Heber disse para mim: ?Quase fez um golaço?. Eu respondi: ?Nem fala, a torcida ia me matar?".