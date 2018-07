Reservas do Corinthians encaram o Linense em Itaquera

“O Tite dá treino igual para todos os jogadores e isso faz com que você se sinta importante”. A frase é do zagueiro Vilson, do Corinthians. Ele será um dos oito suplentes que iniciam o jogo contra o Linense, às 16 horas, pelo Campeonato Paulista. Para esse grupo, a partida em Itaquera é a grande chance de mostrar ao treinador que qualquer um deles pode ser titular do time.

Tite decidiu escalar reservas porque o tempo de recuperação entre o jogo de quarta e o de hoje foi curto. Assim, ele preserva seus principais atletas e observa quem, de fato, pode brigar por posição no time titular.

Paraguaio Balbuena foi contratado nesta temporada, mas não é titular

Vilson e outros jogadores, como o também zagueiro Balbuena e o volante Willians, foram contratados mas não conseguiram um lugar entre os titulares, mesmo depois do desmanche que o clube sofreu no início do ano com o ‘efeito China.’

“Eu jogava em outra posição no Flamengo e no Cruzeiro, mas estou me adaptando e brigando por uma posição de forma leal”, disse Willians, que foi contratado para repor a saída do volante Ralf. Foi Bruno Henrique quem assumiu a posição de primeiro volante.

É claro que Tite já tem um time base, mas algumas posições ainda estão aberto. Por exemplo: Rodriguinho e André, que são titulares, só jogam hoje porque não enfrentaram o Cerro Porteño (estavam suspenso).

Na defesa, Balbuena tem ido bem quanto entra no time e pode roubar a vaga de Yano, assim como Guilherme Arana é um forte concorrente a Uendel. E é assim que Tite vai estimulando a competição interna.

Jogos como o de hoje têm essa função. O Corinthians já está praticamente classificado. É o líder do Grupo D, com 20 pontos, nove pontos à frente do terceiro colocado. A disputa tem sido com o Santos pela primeira colocação geral.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS: Cássio; Edílson, Vilson, Balbuena e Guilherme Arana; Willians, Romero, Rodriguinho, Alan Mineiro e Danilo; André. Técnico: Tite.

LINENSE: Oliveira; Paulo Henrique, Jorge Luiz, Rodrigo Lobão e Guilherme Lazaroni; Zé Antônio, Fellipe Soutto,<QA0>

Bileu e Thiago Humberto; Anderson Aquino e William Pottker. Técnico: Moacir Júnior.

Juiz: Salim Fende Chavez.

Local: Arena Corinthians.

Horário: 16h

Na TV: Pay-Per-View