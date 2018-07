Reservas do Corinthians têm chance em amistoso em Natal

O amistoso contra o ABC, no Frasqueirão, em Natal, hoje, às 19h30, será a oportunidade de reservas e garotos recém-promovidos da base do Corinthians mostrarem serviço para o técnico Tite. Os titulares ficarão em São Paulo e treinarão no CT antes do amistoso em comemoração ao centenário do clube do Rio Grande do Norte.

Dos jogadores que Tite levou para Natal, nove foram formados no Parque São Jorge. São eles: o goleiro Matheus Vidotto, o lateral-direito Samuel, os zagueiros Rodrigo Sam e Yago, os volantes Gustavo Vieira e Marciel, os meias Matheus Pereira e Matheus Vargas e o atacante Léo Jabá.

Eleito melhor jogador do Mundial sub-17, disputado em maio, Matheus Pereira começará pela primeira vez entre os titulares e não consegue esconder a ansiedade. “Tenho me preparado bem, mas vestir a camisa do Corinthians é sempre diferente. Pelo peso que tem, pelo tamanho do clube... Tenho de continuar tranquilo para aproveitar as oportunidades que surgirem”, disse.

Já o veterano Edu Dracena terá a chance de ganhar ritmo de jogo nesta quarta-feira. Como Gil está suspenso do jogo de domingo, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, ele será titular no Couto Pereira.

O Corinthians deve enfrentar o ABC com Walter; Edilson, Edu Dracena, Yago e Marciel; Ralf, Matheus Pereira, Rodriguinho e Danilo; Mendoza e Romero.