Reservas do Cruzeiro vencem Atlético-PR em jogo-treino O Atlético Paranaense levou seus jogadores principais até Belo Horizonte para um jogo-treino contra os reservas do Cruzeiro. No confronto realizado na Toca da Raposa II, quem levou a melhor foi o time mineiro, que venceu por 2 a 1. Vinícius Araújo, garoto vindo das categorias de base, fez os dois gols do time da casa.