Reservas do Flamengo ficam só no 0 a 0 com o Macaé

Com o resultado, o rubro-negro agora soma quatro pontos no Grupo A. O Macaé somou seu primeiro ponto na chave. Depois da folga de domingo, o Flamengo volta a trabalhar com todo o foco no confronto da quarta-feira contra o Real Potosí, no Engenhão, pela fase preliminar da Copa Libertadores, que vai definir o primeiro semestre do clube.

O Flamengo mostrou dificuldades no primeiro tempo. Bottinelli poucas vezes conseguia organizar bem as jogadas ofensivas, que se resumiram aos avanços de Negueba pelo lado direito. Mas, se conseguia superar a marcação adversária com certa facilidade, o leve atacante errava nos cruzamentos.

O Macaé levava mais perigo ao gol rubro-negro e Paulo Victor apareceu bem em alguns momentos. Wallacer ditava o ritmo do time do litoral norte fluminense. As bolas aéreas incomodavam a desentrosada zaga rubro-negra.

Aos 40, Pipico errou o domínio e perdeu chance diante de Paulo Victor. Quatro minutos depois o goleiro evitou o gol de Pipico. "Sabemos que encontraríamos mais dificuldade, por jogar fora de casa. Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Vamos tentar voltar com uma cabeça melhor", disse o atacante Jael.

O Flamengo voltou melhor no segundo tempo, com Muralha no lugar de Luiz Antônio. Aos 10, Camacho se viu frente a frente com Luís Henrique e tentou colocar, o goleiro macaense fez grande defesa.

O Macaé voltou a assustar em seguida, em chute de Pipico que explodiu na trave. Mas a melhora no rendimento de Bottinelli e Camacho levava o Flamengo a pressionar.

À medida que os dois se desgastavam, o jogo voltava a ficar equilibrado, e Paulo Victor evitou o gol de Wallacer com grande intervenção.

Aos 38, André Gomes deu entrada criminosa em Camacho e foi merecidamente expulso. Seriam cerca de nove minutos para os rubro-negros tentarem a vitória, que acabou não vindo.

FICHA TÉCNICA:

Macaé 0 x 0 Flamengo

Macaé - Luis Henrique; Edson, Douglas Assis, Ramon e Gerson (Valdir); Gedeil, Wagner, André Gomes e Wallacer; Pipico (Thiago Santos) e Alexandro (Charles Chad). Técnico - Toninho Andrade.

Flamengo - Paulo Victor; João Felipe (João Vitor), Gustavo, Marllon e Magal; Maldonado, Luiz Antônio (Muralha), Bottinelli e Camacho; Negueba e Jael (Lucas). Técnico - Lopes Júnior (interino).

Juiz - Antônio Frederico Schneider.

Cartões amarelos - Douglas Assis, André Gomes, Edson. Negueba, Gustavo.

Cartões vermelhos - André Gomes.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).