Reservas do Fluminense goleiam time da 3ª divisão carioca em jogo-treino

O Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira, depois de empatar com o São Paulo por 1 a 1 no domingo, no Morumbi. Os jogadores titulares ganharam folga do técnico Abel Braga, mas os reservas e aqueles que não foram relacionados disputaram um jogo-treino contra o 7 de Abril, time da terceira divisão carioca.

Diante de um adversário frágil, os reservas do Fluminense aproveitaram para golear por 5 a 0 no CT Pedro Antonio. Em uma atividade dividida em dois tempos, um de 50 minutos e outro de 40, o time tricolor arrancou na etapa inicial e abriu 4 a 0. Depois, no fim, marcou o quinto para selar o placar.

O Fluminense entrou em campo com: Diego Cavalieri; Renato, Nogueira, Frazan e Mascarenhas; Mateus Norton, Marquinho e Robert; Marcos Júnior, Wellington Silva e Pedro. Na etapa final, o time teve: Matheus (Marcos Felipe); Mateus Norton, Nogueira, Frazan (Alex) e Maranhão; Marlon Freitas, Luquinhas e Robert (Vinicius); Lucas Fernandes, Matheus Alessandro e Pedro.

Marquinho, Pedro, duas vezes, Mascarenhas e Matheus Alessandro marcaram os gols. Na terça-feira, os titulares voltam a treinar normalmente, já visando o duelo de quinta-feira diante da Universidad Católica do Equador, no Maracanã, pela ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.