Reservas do Fluminense vencem Nova Iguaçu em jogo-treino nas Laranjeiras

O elenco do Fluminense se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a vitória sobre o América Mineiro, por 1 a 0, em Cariacica, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto os jogadores que atuaram 90 minutos no Espírito Santo fizeram um trabalho físico regenerativo, os demais realizaram um jogo-treino contra o Nova Iguaçu.

Disputada nas Laranjeiras, sob olhares do técnico Levir Culpi, a partida terminou com vitória do Fluminense por 2 a 1. O jogo-treino teve dois tempos de 40 minutos e os dois gols da equipe saíram na primeira etapa, marcados por Edson e Marquinho, quando o time tinha a seguinte escalação: Marcos Felipe; Igor Julião, Henrique, Edson e Giovanni; Pierre, Marquinho e Aquino; Danilinho, Samuel e Magno Alves.

Buscando dar ritmo a todo elenco, Levir Culpi fez várias alterações no segundo tempo. Assim, Matheus, Nogueira, Marlon Freiras, Ayrton, Dudu, Alexis, Osvaldo e Richarlison ganharam uma chance na atividade. O Fluminense, porém, não voltou a marcar mais no jogo-treino.

A preparação para o duelo com o Santa Cruz, domingo, às 16 horas, no Arruda, em Recife, pelo Brasileirão, seguirá na quarta-feira, quando o elenco retorna da folga concedida para esta terça.