Reservas do Inter empatam com Danúbio em jogo-treino Enquanto os principais jogadores do elenco do Internacional aguardam a estreia na Copa-Sul-Minas Rio, diante do Coritiba, os reservas aproveitaram para mostrar serviço nesta quarta-feira. Sob os olhares do técnico Argel Fucks no CT do Parque Gigante, um time alternativo colorado ficou no empate por 1 a 1 em jogo-treino contra o Danúbio, do Uruguai.