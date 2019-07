Reservas do Palmeiras empatam com o Operário-PR em jogo-treino

No dia seguinte à derrota por 2 a 1 no amistoso com o Guarani, o Palmeiras voltou a campo na tarde desta quinta-feira para a disputa de um jogo-treino contra o Operário-PR. Com os reservas, a equipe alviverde empatou por 2 a 2.

Os gols alviverdes foram marcados pelo atacante Arthur Cabral e pelo lateral-esquerdo Esteves. O Operário havia feito os dois primeiros gols, com Felipe Augusto e Mailton, mas sofreu o empate nos minutos finais.

O time inicial do Palmeiras foi: Jailson; Jean, Antônio Carlos, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Moisés e Gustavo Scarpa; Felipe Pires, Borja e Willian. A primeira etapa terminou 1 a 0 para os paranaenses.

No segundo tempo, o Palmeiras teve: Fernando Prass; Fabiano, Antônio Carlos, Vitão e Esteves; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Hyoran), Arthur Cabral e Carlos Eduardo. Após ter sofrido o segundo gol, o time alviverde empatou em cinco minutos.

Os titulares do amistoso contra o Guarani fizeram trabalhos regenerativos. O lateral-direito Mayke continuou em recuperação de dores no púbis. Ramires e Angulo também realizaram movimentações físicas à parte.

O elenco do Palmeiras volta a treinar na tarde desta sexta-feira. O próximo jogo oficial será na quarta-feira da semana que vem, contra o Internacional, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.