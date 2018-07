Reservas do Palmeiras fazem a diferença no Campeonato Paulista

SÃO PAULO - A cada rodada, a diretoria e a comissão técnica do Palmeiras comemoram o que pelo menos até agora parece ter sido um grande projeto. O time nesta temporada parece muito mais seguro e não se limita apenas a 11 jogadores. Contra o Osasco Audax, mais uma vez um atleta do banco de reservas entrou e mudou o jogo.

Foi dos pés de Mendieta o gol marcado que evitou a primeira derrota na temporada. O paraguaio entrou no lugar de Wesley e acertou um chute certeiro para empatar o jogo. Em pelo menos outras quatro partidas, jogadores do banco entraram e resolveram.

Na sexta rodada, o Palmeiras empatava com o XV de Piracicaba por 1 a 1 quando França e Mendieta entraram e fizeram a equipe crescer de rendimento. O paraguaio acertou passe na medida para o volante marcar um belo gol e garantir mais três pontos.

Diante do Penapolense, na quarta rodada, quem começou no banco e entrou para decidir foi Marquinhos Gabriel, que aproveitou rebote do goleiro para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde.

O meia também se destacou na vitória por 4 a 1 sobre o Atlético Sorocaba, quando entrou e deu dois passes para gols. Kleina comemora o bom aproveitamento do banco de reservas.

"Isso mostra que temos um time nivelado e com vontade. Quem está no banco, não se abate e sabe que precisa estar bem quando for exigido", comemora o treinador.

O Palmeiras volta a campo no domingo, para enfrentar o Corinthians, no Pacaembu. Nesta terça-feira, o clube apresenta o volante Josimar, que chega por empréstimo do Internacional com contrato até o fim do ano.