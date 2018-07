Reservas do Santos ganham oportunidade em Londrina

O Santos aproveitará a disparidade de forças para escalar um time só com reservas no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Londrina, às 21 horas desta quinta-feira, no Estádio do Café. Oswaldo de Oliveira decidiu poupar os titulares e usar a base campeã da Copa São Paulo por dois motivos: preservar a equipe para a partida diante do Internacional, domingo, e observar jogadores que apenas têm treinado em um jogo para valer.

Um deles é o volante Souza, que está sendo preparado tanto para eventualmente substituir Lucas Lima como para atuar ao lado do titular. “A única posição em que não temos reposição imediata é a do Lucas Lima. Então estou trabalhando Souza como essa opção futura”, afirmou o treinador. “Vamos aproveitar a partida para fazer um trabalho de preparação de jogadores para que haja um revezamento em alguns momentos.”

Oswaldo deu três treinos coletivos na semana para que o time reserva atue contra o Londrina da mesma maneira que o titular. A tarefa foi facilitada porque os jogadores de meio de campo e, principalmente, os de ataque têm participado de algumas partidas. Alan Santos, por exemplo, já atuou 20 vezes em 2014. Renato, por sua vez, tem status de titular e está sempre pronto para substituir Arouca, sem prejuízo para o time.

Victor Ferraz deveria ser o lateral-direito, mas está fora por ter jogado na Copa do Brasil deste ano pelo Coritiba. Jubal também seria escalado, mas vai cumprir suspensão. Oswaldo queria manter Aranha no gol, mas mudou de ideia após uma conversa com Arzul. O treinador de goleiros sugeriu que fosse dado um descanso ao titular e uma oportunidade a Vladimir.

Surpreendente foi a decisão de deixar Geuvânio no banco. A explicação de Oswaldo é que Jorge Eduardo vive um momento melhor, mas a realidade é que Geuvânio ainda não se recuperou da brusca queda de rendimento que sofreu na fase final do Paulistão. A novidade entre os convocados é Patito Rodriguez. Contratado em 2012 a pedido de Muricy Ramalho, que o definiu como “um camisa dez argentino diferente”, ele se saiu mal no Santos e foi emprestado. Agora está de volta ao clube.

O Londrina estreou na Série D do Brasileiro com vitória sobre o Metropolitano. Sem o centroavante Bruno Batata, que já atuou na Copa do Brasil pelo J. Malucelli, Cláudio Tencati vai adiantar o armador Celsinho e escalar Rone Dias no meio.

LONDRINA X SANTOS

LONDRINA - Vítor; Lucas, Sílvio, Dirceu e Alan Vieira; Diogo Roque, Bidia, Léo Maringá e Rone Dias; Joel e Celsinho. Técnico: Cláudio Tencate.

SANTOS - Vladimir; Zé Carlos, Paulo Ricardo, Vinícius Simon e Émerson; Alan Santos, Renato, Souza e Jorge Eduardo; Stefano Yuri e Diego Cardoso. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

JUIZ - Igor Benvenuto (MG).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina.

HORÁRIO - 21 horas.

TRANSMISSÃO - SporTV e ESPN Brasil