Reservas do Santos perdem do Londrina em jogo fora de casa

O time reserva do Santos fez feio no Paraná. Com um futebol medíocre, os alvinegros perderam para o Londrina por 2 a 1 e precisarão vencer o adversário por dois gols de diferença na partida que será disputada dia 14, na Vila Belmiro, para não cair na terceira fase da Copa do Brasil.

Com uma formação que se parecia muito mais com a equipe que ganhou a Copa São Paulo, em janeiro, do que com o time que está disputando o Campeonato Brasileiro – nove garotos formados na Vila Belmiro foram titulares –, o Santos demorou demais para se encontrar no gramado do Estádio do Café. Gramado horroroso, diga-se de passagem. Muitos chutões, muitos passes errados e nenhuma ideia de como chegar perto do gol do Londrina.

O time da casa, por sua vez, logo percebeu que havia recebido um presente de Oswaldo de Oliveira, o responsável pela escalação dos reservas santistas. Diante de um adversário desentrosado e nervoso, o Londrina atacou desde o início. Com mais entusiasmo do que categoria, é verdade, mas funcionou.

Paulinho, um dos atacantes da equipe paranaense, descobriu que a ocasião era propícia para se exibir e tratou de aproveitá-la. Suas investidas pelo lado direito foram um pesadelo para os santistas. Primeiro, ele entortou Vinícius Simon e chutou em cima do goleiro Vladimir. Depois, passou pelo zagueiro do jeito que quis e cruzou na cabeça do centroavante camaronês Joel, que abriu o placar com estilo.

Foi só depois do gol que o Santos começou a colocar a bola no chão, por mais que isso seja difícil no esburacado gramado do Estádio do Café. O veterano Renato, líder dos meninos santistas, passou a receber a bola com mais frequência e isso bastou para deixar a defesa do Londrina em estado de alerta. Ainda assim, o máximo que o Santos conseguiu no primeiro tempo foi um chute torto que Souza deu dentro da área, após mostrar alguma imaginação para se livrar de um beque adversário.

A torcida alvinegra esperava ver coisa melhor de seu time no segundo tempo, mas não viu. O Santos não se livrou da mania de fazer ligação direta da defesa para o ataque, o que foi uma ótima ideia para o Londrina.

Com o passar dos minutos, os jogadores do Santos foram ganhando metros na direção do gol paranaense, ajudados pela enorme vontade do Londrina de manter o 1 a 0. Até que finalmente o time criou uma boa chance de gol. E não a desperdiçou. Um belo lançamento de Renato deixou Geuvânio, que havia entrado em campo alguns minutos antes, cara a cara com Vitor e o atacante encobriu o goleiro com um toque sutil.

Durou pouco, no entanto, o alívio santista. Logo depois, um repeteco do que havia ocorrido no primeiro tempo: cruzamento de Paulinho na cabeça de Joel e gol do camaronês. E agora o Santos terá de se virar para eliminar o time do Paraná na Vila.

OUTRO RESULTADO - Também na noite desta quinta-feira, o Coritiba venceu o Paysandu por 2 a 0, no Couto Pereira, no jogo de ida também da terceira fase. Zé Love e Keirrison marcaram os gols dos anfitriões, que ficaram em situação confortável para o confronto da volta, no dia 13 de agosto.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 2 x 1 SANTOS

LONDRINA - Vítor; Lucas, Sílvio, Dirceu e Alan Vieira (Diego Prates); Diogo Roque, Bidia (Leonardo Dagostini), Léo Maringá e Celsinho (Rone Dias); Paulinho e Joel. Técnico: Cláudio Tencati.

SANTOS - Vladimir; Zé Carlos, Paulo Ricardo, Vinícius Simon (Nailson) e Emerson; Alan Santos, Renato e Souza; Jorge Eduardo (Geuvânio), Stefano Yuri (Giva) e Diego Cardoso. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Joel, aos 23 minutos do primeiro tempo. Geuvânio, aos 40, e Joel, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho, Alan Santos, Celsinho, Renato, Vítor, Joel, Emerson e Diogo Roque.

ÁRBITRO - Igor Benvenuto (MG).

RENDA - R$ 435 mil.

PÚBLICO - 15.331 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).