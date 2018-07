Reservas do São Paulo derrotam Guarani em Campinas

Com o triunfo, nesta 7ª rodada do Estadual, o São Paulo chegou aos 10 pontos e se aproximou dois oito primeiros colocados, que avançam à próxima fase da competição. O Guarani segue com apenas quatro, dentro da zona de rebaixamento. O time ainda viu ampliar o jejum de vitórias sobre o rival. A equipe campineira não vence o São Paulo há 16 anos.

Preocupado com a estreia do São Paulo no Grupo 3 da Libertadores, Ney Franco mandou a campo neste sábado um time reserva, a exceção de Rogério Ceni. O goleiro pediu para voltar à equipe em busca de ritmo de jogo, visando o confronto com o Atlético Mineiro, de Ronaldinho Gaúcho, quarta-feira, no Estádio Independência.

Entre os candidatos com maior chance de figurar no time titular estavam Aloísio, Cañete e Ganso, em nova oportunidade de mostrar serviço antes do início da fase de grupos da Libertadores. Mas os três pouco contribuíram no primeiro tempo. Cañete foi o mais atrapalhado. Os lances ruins e a atuação apática culminaram na expulsão aos 36 minutos de jogo, por segundo cartão amarelo.

Ganso esteve mais apagado. Quase não criou no setor ofensivo. E só levou perigo em uma jogada, de cabeça, na sequência de uma cobrança de falta na área, aos 22. O lance teve início com Aloísio, recebeu na pequena área, passou pelo goleiro e bateu cruzado. A bola só não entrou porque Thiago Matias salvou quase na linha. Foi a melhor chance do São Paulo até então.

Cinco minutos depois, o mesmo Aloísio desperdiçou chance incrível. Após rebote do goleiro Juliano, neutralizando forte chute de Maicon, o atacante ficou livre dentro da pequena área para marcar. Mas cabeceou por cima do gol. A redenção veio aos 32. Aloísio escorou de cabeça escanteio da direita e abriu o placar.

Mas não demorou para o atacante decepcionar novamente a torcida são-paulina. Aos 43, Aloísio recebeu sozinho na intermediária, invadiu a área, mas bateu mal no canto e parou em Juliano. Mais recuado, o Guarani só ameaçou o gol de Rogério Ceni aos 41, em forte chute de Ademir Sopa no travessão.

O segundo tempo começou no mesmo bom ritmo do fim da etapa inicial. O Guarani nem esperou completar o primeiro minuto para igualar o jogo. Aos 27 segundos, Thiago Gentil já comemorava o gol de empate após aproveitar cruzamento na pequena área. A comemoração, porém, durou somente até os 4 minutos. Rogério Ceni bateu falta dentro da meia-lua e acertou o canto esquerdo de Juliano: 2 a 1.

A situação ficou ainda mais favorável ao São Paulo aos 19 minutos, quando o lateral Tiago Pagnussat levou o segundo amarelo e foi expulso de campo, restabelecendo a igualdade numérica entre os dois times.

Embalado, o São Paulo voltou a levar perigo no ataque aos 31. Ademilson investiu pela direita e bateu forte. Juliano fez a defesa, mas cedeu rebote. Aloísio, então, encheu o pé, mas parou novamente em incrível salto do goleiro do Guarani. Na sequência, deixou o gramado de maca, o que pode comprometer sua escalação no duelo de quarta.

Sem o mesmo fôlego, o São Paulo caiu de rendimento nos minutos finais. E Ney Franco aproveitou as investidas do Guarani para reforçar o meio-campo e promover o retorno de Fabrício aos gramados.

Após quase oito meses, o volante voltou a disputar uma partida oficial, colocando fim a uma série de lesões, desde sua chegada ao clube, no início do ano passado. Sua última partida havia sido disputada em 17 de julho, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo volta a campo no próximo fim de semana. Seu adversário será o Ituano, sábado, no Morumbi. No mesmo dia, o Guarani vai visitar o XV de Piracicaba.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 x 2 SÃO PAULO

GUARANI - Juliano; Tiago Pagnussat, Thiago Matias e Max (Juan Comingues); Oziel, Ademir Sopa, Mika (Coutinho), Thiago Gentil (Dudu) e Diogo; Ronaldo Mendes e Siloé. Técnico: Branco.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; João Filipe, Rafael Toloi, Edson Silva, Carleto; Rodrigo Caio, Maicon (Fabrício), Cañete, Ganso (Lucas Farias), Ademilson; Aloísio (Henrique Miranda). Técnico: Ney Franco.

GOLS - Aloísio, aos 32 minutos do primeiro tempo. Thiago Gentil, aos 27 segundos, e Rogério Ceni, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Matias, Rogério Ceni, Ademir Sopa, João Filipe.

CARTÕES VERMELHOS - Cañete, Tiago Pagnussat.

ÁRBITRO - Luiz Vanderlei Martinucho.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis,

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).