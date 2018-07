São Paulo treina no CT do Inter e Dorival já estuda mudanças no time

O técnico Dorival Junior, do São Paulo, comandou na manhã desta quinta-feira a reapresentação do elenco tricolor depois da derrota para o Grêmio por 1 a 0 na noite de quarta, em Porto Alegre. Ainda na capital gaúcha, a equipe treinou no CT do Internacional.

De olho no próximo compromisso do time pelo Brasileirão, contra o Botafogo, no próximo domingo, Dorival já pensa em soluções para as ausências de Hernanes e Arboleda, que receberam os terceiros cartões amarelos e desfalcarão o time diante dos cariocas.

Na atividade no CT do Parque Gigante, os reservas foram para o campo e fizeram um trabalho técnico, enquanto os titulares realizaram exercícios regenerativos para minimizar o desgaste. O time volta para São Paulo ainda nesta quinta.

A derrota de quarta-feira diminuiu as chances de uma eventual classificação do São Paulo para a Libertadores. De acordo com o Infobola, agora o time tem apenas 2% de possibilidade de se classificar.

No discurso, o time ainda busca os 47 pontos, meta estabelecida nos vestiários para zerar o risco de rebaixamento no Brasileirão. As chances também são ínfimas. A três rodadas do fim do torneio, o time tem seis pontos de distância do Z-4.