Reservas do Vasco batem o São Cristóvão em jogo-treino

De volta ao Rio após participar do Torneio Super Series em Manaus, o Vasco realizou na manhã deste domingo um jogo-treino contra o São Cristóvão no Estádio de São Januário e triunfo por 2 a 1, numa atividade que serviu para o técnico Doriva observar os reservas do time.

Melhor na partida, os reservas do Vasco apostatam na velocidade de Yago e Marquinhos, apoiados pelo experiente Julio dos Santos, para ameaçar o São Cristóvão. E foi com a participação do paraguaio que o time abriu o placar do jogo-treino com John Cley.

O segundo gol vascaíno saiu na etapa final da atividade, quando Doriva já havia realizado várias alterações, e foi marcado por Yago após cobrança de escanteio de Guilherme Costa. Depois, Romarinho desperdiçou um pênalti para o Vasco. O São Cristóvão teve mais precisão e converteu a sua cobrança, diminuindo a vantagem do time da casa para 2 a 1.

Neste domingo, o Vasco iniciou o jogo-treino com a seguinte escalação: Jordi; Nei, Anderson Salles, Douglas Silva e Henrique; Victor Bolt, Jhon Cley e Julio dos Santos; Yago, Romarinho e Marquinhos.

Após ser derrotado em amistosos em Manaus por Flamengo (1 a 0) e São Paulo (2 a 1) e vencer o jogo-treino diante do São Cristóvão, o Vasco intensificará nos próximos dias a sua preparação para a estreia no Campeonato Carioca. No próximo domingo, em Macaé, a equipe vai enfrentar a Cabofriense.