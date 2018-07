Reservas do Vasco vencem jogo-treino com América-RJ

RIO - Com um time reserva, o Vasco goleou o América-RJ por 4 a 0, neste sábado, no campo do CEFAN, no Rio. O técnico Paulo Autuori aproveitou a atividade para testar jovens jogadores, alguns recém-saídos das categorias de base do clube. E teve sucesso, com a vitória após dois gols de Leonardo, um de Thalles e outro de Jhon Cley.

O Vasco entrou em campo com Diogo Silva; Richard, Rafael Vaz, Thadeu Paraguaio e Dieyson; Abuda, Fillipe Soutto, Jhon Cley e Marlone; Thiaguinho e Thalles. Depois, Autuori colocou alguns jogadores no segundo tempo, como Alessandro, Baiano, Lorran, Robinho, Fábio Lima e Leonardo, e mexeu bastante na equipe vascaína.

Autor de dois gols, Leonardo comemorou sua atuação, depois de ter ficado um mês em recuperação de tendinite no tendão de Aquiles das duas pernas. "Tem muito tempo que não jogo e fico feliz por ter ido bem no jogo-treino. Participei bastante da atividade e a tendência é pegar ritmo daqui para frente e continuar ajudando", disse o atacante.