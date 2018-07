Reservas do Vasco vencem jogo-treino em reapresentação

Os suplentes vascaínos enfrentaram o São Cristóvão e venceram por 1 a 0, com gol marcado por Williams Barbio. A atividade contou com a participação do volante Diguinho, que realiza um trabalho específico para prevenir lesões e deverá voltar a ser opção para Jorginho no próximo fim de semana.

O time que atuou no jogo-treino teve a seguinte escalação: Jordi; Bruno Ferreira, Rafael Vaz, Jomar e Henrique; Diguinho, Bruno Gallo, Yago Pikachu, Mateus Pet e Matheus Índio; William Barbio.

Enquanto isso, os titulares no duelo com o Bangu, no último domingo, só fizeram trabalhos regenerativos. Andrezinho estava entre eles e só realizou trabalhos na academia. O jogador sofreu um acidente de carro na noite desta segunda-feira na Barra da Tijuca, no Rio, mas passa bem.

"Quero agradecer aqui de coração a todos que mandaram mensagens e se preocuparam comigo pelo que aconteceu ontem. Sofri um acidente, mas felizmente não aconteceu nada comigo nem com qualquer outra pessoa. Estou bem, inteiro, indo treinar em São Januário. Valeu mesmo por todas as mensagens, de coração. Um grande abraço", escreveu Andrezinho em seu perfil na rede social Instagram.

Com o Vasco ainda invicto no Campeonato Carioca, Madson espera jogar em um estádio lotado no próximo fim de semana em Cariacica, diante de um adversário que também venceu na estreia na Taça Guanabara. "Esse vai ser um jogo importante, em um estado onde há muito torcedor do Vasco. Esperamos um estádio lotado para conquistarmos mais uma vitória no Campeonato", disse.