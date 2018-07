Reservas empatam jogo-treino e Inter confirma ausência de Keiller por até 3 meses

O Internacional começou nesta terça-feira a preparação para a grande final do Campeonato Gaúcho. Depois de empatar com o Novo Hamburgo por 2 a 2 na ida, no Beira-Rio, no último fim de semana, o time colorado precisa da vitória em Caxias do Sul, no domingo que vem, se quiser ser campeão no tempo normal.

Depois de folgar na segunda, o elenco do Inter se reapresentou nesta terça. Os titulares realizaram apenas um trabalho regenerativo, na academia, enquanto os reservas foram ao gramado do CT do Parque Gigante para um jogo-treino diante do Brasil de Pelotas. O técnico Antônio Carlos Zago realizou alguns testes e o placar terminou empatado em 1 a 1.

O gol do Inter saiu apenas no segundo tempo e foi marcado pelo volante chileno Felipe Gutiérrez. Zago levou o time a campo com: Daniel; Ceará, Paulão, Neris e Ernando; Charles, Valdemir e Seijas; Valdivia, Sasha e Brenner. Na etapa final, o treinador manteve apenas o goleiro e escalou: Daniel; Junio, Danilo Silva, Klaus e Yago; Fabinho, Felipe Gutiérrez, Juan e Andrigo; Diego e Cirino.

Quem não participou do treino desta terça, e ficará um longo período afastado do Inter, foi o goleiro Keiller. Titular na primeira partida da final e herói na semi diante do Caxias, ele teve uma luxação no cotovelo esquerdo e iniciou o tratamento. Nesta terça, o Inter confirmou que o atleta ficará afastado dos gramados por um período de dois a três meses.

A ausência de Keiller cria uma situação emergencial no gol do Inter, uma vez que Danilo Fernandes, titular, e Marcelo Lomba, primeiro reserva, também estão sem condições físicas. Danilo se recupera de uma cirurgia realizada há um mês, após fraturar o pé, enquanto Lomba faz tratamento intensivo após uma contusão muscular mas deve ser a opção de Zago se algum dos dois precisar ir para o sacrifício.

Para piorar, o Inter também pode perder para a decisão o atacante Roberson, titular no último domingo, que sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e é dúvida. Caso ele não tenha condições de atuar, Brenner, que estava suspenso, deve voltar em seu lugar.