Reservas tentam recolocar São Paulo no rumo da vitória Ficará a cargo de uma equipe recheada de reservas a responsabilidade de devolver o São Paulo à rota das vitórias na temporada após três jogos. O torcedor verá contra o Guarani, neste sábado, às 16h20, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, nomes diferentes do que se acostumou, mas que estão longe de ser completos estranhos.