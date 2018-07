Reservas vacilam e Flamengo empata jogo-treino com o Bragantino em Atibaia O Flamengo empatou o último jogo treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, diante do São Paulo. A equipe rubro-negra enfrentou o Bragantino em Atibaia, onde realiza uma intertemporada, e chegou a abrir 2 a 0 no marcador, mas cedeu o empate na etapa final quando atuou com os reservas. A partida foi realizada na tarde desta quarta-feira.