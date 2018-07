Reservas vencem América-MG e Grêmio garante vaga nas quartas da Primeira Liga

Em um jogo sem brilho, com poucas jogadas ofensivas e raras chances criadas, o Grêmio, com um time reserva, superou nesta quarta-feira o América-MG por 1 a 0, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, em jogo adiado da segunda rodada da Copa da Primeira Liga.

O resultado colocou o Grêmio nas quartas de final da competição ao assegurar a segunda posição do Grupo B com quatro pontos, três a menos do que o líder Flamengo - Ceará, com três, e América-MG, com um, completaram a chave.

Internacional, Cruzeiro, Londrina e Flamengo são os times classificados na primeira posição. Atlético Mineiro e o próprio Grêmio, em segundo, também avançaram. As últimas duas vagas serão definidas entre Fluminense e Brasil, de Pelotas (RS), pelo Grupo A, e Paraná e Figueirense, pelo Grupo D. Um sorteio entre líderes e vices definirá os duelos das quartas.

A partida desta quarta-feira era decisiva às duas equipes: quem vencesse avançaria às quartas de final, enquanto que o empate classificaria o Ceará. Ainda assim, o técnico Renato Gaúcho optou por um time reserva, dando chance a alguns novos reforços do Grêmio como Bruno Rodrigo, o argentino Gastón Fernández e o paraguaio Lucas Barrios.

O jogo, no entanto, começou em ritmo lento. Os dois times trocavam passes, pouco atacavam e pareciam satisfeitos com o empate que classificava o Ceará. Faltava bom futebol. Mesmo diante de um time reserva, o América-MG não tinha qualidade para criar. E o Grêmio parecia sentir o desentrosamento.

A partir dos 27 minutos, ainda que de maneira tímida, o time da casa acelerou. Primeiro Fernandinho arriscou de longe e sem muito perigo. E, aos 31, após receber na direita, quase dentro da pequena área e em boa posição para finalizar, Lucas Barrios tentou cruzar e desperdiçou grande chance.

Parecia que seriam os únicos dois lampejos do primeiro tempo. Mas, já aos 45 minutos, o ataque gremista realizou boa troca de passes e Gastón Fernández tocou para Everton. Da entrada da área, com classe, o atacante acertou o ângulo e marcou um belo gol.

O América-MG até buscou acelerar o ritmo no segundo tempo. Rondava a área, trocava passes e não conseguia finalizar. Seguia sem qualquer efetividade. Já nos acréscimos a partida contou com uma confusão, envolvendo jogadores e até treinadores - Maxi Rodriguéz e Alex Silva acabaram expulsos. Ainda assim, o Grêmio segurou o resultado e garantiu a classificação.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO - Bruno Grassi; Leonardo Gomes (Wallace Oliveira), Bruno Rodrigo, Bressan e Bruno Cortez; Arthur, Jailson, Fernandinho, Gastón Fernández (Lincoln) e Everton; Lucas Barrios (Maxi Rodríguez). Técnico: Renato Gaúcho.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Auro, Messias, Rafael Lima e Ernandes; Gustavo Blanco (Rubens), Juninho, Christian Sávio (Alex Silva), Felipe Amorim (Matheusinho) e Renan Oliveira; Mike. Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Everton, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

CARTÕES VERMELHOS - Maxi Rodríguez (Grêmio); Alex Silva (América-MG).

ÁRBITRO - Arilson Bispo da Anunciação (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).