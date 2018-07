Responsável pelo acesso à Série A, Martelotte é demitido no Santa Cruz

Marcelo Martelotte não é mais o técnico do Santa Cruz. Ele foi demitido no início da tarde desta quinta-feira após a derrota para o mistão do Bahia, por 1 a 0, quarta à noite, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Martelotte subiu com o time da Série B para a Série A no ano passado.

O treinador sofreu com a falta de resultados e principalmente o futebol apresentado pelo elenco. Nos últimos cinco jogos, por exemplo, o time pernambucano venceu apenas duas vezes, entre eles o modesto Rio Branco, do Espírito Santo - não conseguiu eliminar o jogo de volta na Copa do Brasil.

"O Santa Cruz comunica, nesta quinta-feira, o desligamento de Marcelo Martelotte das funções de treinador da equipe. O Santa Cruz agradece os serviços prestados por Martelotte, que teve mais uma passagem vitoriosa pelo clube, conquistando um grande acesso. O auxiliar técnico Adriano Teixeira assumirá, interinamente, a função de treinador. O Santa Cruz já está em busca de um novo profissional", diz o documento.

O treinador foi importante na montagem do elenco para esta temporada, quando o time disputará a elite do Campeonato Brasileiro. Ajudou na manutenção de 11 jogadores do time titular na Série B do ano passado. Mas neste ano o desempenho não foi o mesmo e culminou na sua saída.

O principal nome para comandar a Santa Cruz é o de Eduardo Baptista, que deixou recentemente o Fluminense no Campeonato Carioca e vinha de bom trabalho em Recife, pelo Sport. O Santa Cruz está nas quartas de final da Copa do Nordeste e é o quarto colocado no Hexagonal Final do Campeonato Pernambucano.