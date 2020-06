'Respostas virão quando a bola rolar', diz Cazares apos festa e multa

O meia Cazares, do Atlético Mineiro, se manifestou na noite desta terça-feira sobre a multa que deve receber da prefeitura de Lagoa Santa por ter desrespeitado o decreto municipal que proíbe aglomeração durante o período da pandemia do novo coronavírus. O jogador, que recentemente testou positivo para a covid-19, deve ser multado em até R$ 132 mil.

"Respostas virão quando a bola rolar e quando os fatos forem esclarecidos. Agora sigo atento à minha saúde e daqueles que compartilham os dias comigo no Brasil", disse o jogador em publicação em seu perfil no Instagram.

Leia Também Cazares dá festa durante a quarentena e será multado em cerca de R$ 130 mil

A festa que provocará a punição a Cazares ocorreu em 15 de maio, de acordo com informações da assessoria de imprensa da prefeitura de Lagoa Santa. Após a denúncia de vizinhos, que fizeram diversas reclamações, as autoridades que foram ao local detectaram que havia entre 20 a 30 pessoas na confraternização do meia equatoriano.

O decreto municipal 4.009, de 2020, proíbe festas e confraternizações em casas, sítios e condomínios com aglomerações. A multa máxima pode chegar a R$ 132 mil. E o valor a ser pago por Cazares tende a ser o máximo - ou próximo dele - porque o equatoriano é reincidente. Também pesa, além do descumprimento da legislação, o número de pessoas presentes na festa.

Essa não foi a primeira vez que se torna pública uma atividade de Cazares de desrespeito às medidas de isolamento social. No início de maio, ele foi filmado disputando uma partida de futebol em quadra de society em Santa Luzia, nas proximidades de Belo Horizonte. Ele estava acompanhado de Otero, seu companheiro no Atlético-MG.