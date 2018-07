Ressaca no trabalho na Grã-Bretanha deve aumentar durante Copa

A organização Drinkaware descobriu que cada dia mais de 520 mil pessoas na Grã-Bretanha vão ao trabalho de ressaca, e quase um em cada cinco admite que, como consequência, cometem erros e têm dificuldades para darem conta do trabalho que têm a fazer.

"Um evento esportivo mundial como a Copa do Mundo inevitalvelmente atrairá a atenção do país e é uma boa época para as pessoas se unirem, mas as ressacas no trabalho provavelmente irão aumentar", disse o chefe-executivo da Drinkaware, Chris Sorek.

"Com centenas de milhares de pessoas indo ao trabalho todos os dias depois de uma noite com muita bebida, existe um impacto sobre a produtividade e até resulta em empregados indo para casa sentindo-se mal."

Embora nove em cada 10 pessoas tenham dito considerar a ressaca no trabalho inaceitável, dois terços dos 1.085 adultos entrevistados pela pesquisa ICM admitiram ter feito piadas com seus colegas ou chefes sobre estarem de ressaca.

Daqueles que foram ao trabalho de ressaca, sete por cento tiveram que sair do trabalho mais cedo porque estavam muito indispostos para continuar.

(Reportagem de Kylie MacLellan)