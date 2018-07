Restam 9 mil ingressos para a volta da seleção brasileira ao Mineirão

A pouco mais de três dias do retorno do Brasil ao Mineirão, restam cerca de nove mil ingressos do total de 62 mil colocados à venda para a torcida brasileira para o clássico com a Argentina, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Rússia. A procura por bilhetes surpreende principalmente pelo alto valor cobrado - a entrada mais barata sai por R$ 200 (inteira).

Nesta segunda-feira, a seleção fará um treino aberto que deverá contar com a presença de oito mil torcedores nas arquibancadas do Estádio Independência. Todos eles trocaram o acesso à atividade por um quilo de alimento.

Mesmo com o grande interesse do público em assistir ao jogo no Mineirão e ao primeiro treino, a chegada da seleção ao hotel onde está concentrada não despertou muito a atenção do torcedor mineiro. Na noite de domingo, quando os primeiros dez jogadores e a comissão técnica chegaram, praticamente nenhum torcedor compareceu. Os poucos pedidos de atenção foram feitos por hóspedes do hotel.

Quem demonstrou mais animação para a partida foi o meia Lucas Limas, do Santos. "Estou bem feliz, trata-se de um clássico mundial e eu espero fazer um grande trabalho", disse o jogador. "Será um grande jogo, com Messi de um lado e Neymar do outro."

Ele classificou a partida como "o maior clássico do mundo". No ano passado, ainda sob o comando de Dunga, Lucas Lima marcou o gol de empate do Brasil no jogo com a Argentina disputado no país vizinho, válido pelo primeiro turno das Eliminatórias. No domingo, ele lembrou aquela emoção e falou sobre voltar a enfrentar a Argentina. "Desde criança eu sonhava fazer parte disso", afirmou.