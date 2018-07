Nesta terça, longas filas se formaram, principalmente no Maracanã. Os torcedores reclamaram da demora para o atendimento nos guichês.

Em nota, o Flamengo afirmou que cumpriu todas as normas para as vendas no Maracanã. No entanto, apenas a bilheteria oito comercializou as entradas. O guichê número cinco vendeu ingressos para o duelo entre Fluminense e Grêmio, pela Copa do Brasil.