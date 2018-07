Restam apenas 5 mil ingressos para Flamengo x Corinthians

O Maracanã deve receber lotação máxima nesta quarta-feira, no confronto entre Flamengo e Corinthians pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Restam apenas cerca de 5 mil dos 67.233 ingressos colocados à disposição dos torcedores. As entradas são para a arquibancada branca e custam R$ 80 (R$ 40 meia).

Veja também:

Mano quer decidir vaga da Libertadores já no Maracanã

Nesta terça, longas filas se formaram principalmente no Maracanã. Os torcedores reclamaram da demora para o atendimento nos guichês.

Em nota, o Flamengo afirmou que cumpriu todas as normas para as vendas no Maracanã - apenas a bilheteria número oito comercializou as entradas. A bilheteria cinco vendeu ingressos para o duelo entre Fluminense e Grêmio pela Copa do Brasil.