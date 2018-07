Restos do Palestra foram usados em obra do Itaquerão Com quase 90% das obras concluídas,o estádio do Corinthians, antigo sonho da torcida corintiana e palco da partida de abertura da Copa do Mundo de 2014, foi construída com restos do Palestra Itália, demolido no final de 2010. A informação foi divulgada pelo empresário Pierre Ziade, sócio-diretor da Eco-X Usina de Entulho, empresa localizada em Guarulhos. "A gente recebia entulho do estádio do Palmeiras na demolição e a brita reciclada ia para a obra do estádio do Corinthians", disse Ziade à reportagem da TV Globo.