Resultados colaboram e Inter se classifica no Gauchão

Neste domingo, o Santa Cruz venceu o São Luiz por 3 a 0 em Santa Cruz do Sul, para completar a festa pelo seu centenário, comemorado no último dia 26. Já em Porto Alegre, o São José ficou no empate sem gols com o Canoas. Além disso, o Juventude fez 2 a 0 no Veranópolis

Assim, Inter e Juventude somam 13 pontos, com quatro vitórias, 10 gols marcados e oito de saldo, empatados na liderança. O Veranópolis é o terceiro do Grupo B, com 10 pontos, seguido do Esportivo, que tem sete. Canoas (quatro), São Luiz (quatro), Santa Cruz (três) e São José (dois) não podem mais ultrapassar os dois primeiros faltando duas rodadas para o fim da fase de classificação do turno.