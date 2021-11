Resultados de sexta-feira livram o Cruzeiro do rebaixamento para a Série C

O empate por 2 a 2 entre Vasco e Remo, nesta sexta-feira, em São Januário, no Rio, e a derrota do Londrina, por 2 a 1, para o Vila Nova, em Goiânia, garantiram ao Cruzeiro a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro na temporada 2022.

A igualdade no placar deixou a equipe paraense, que vai disputar apenas mais uma partida, com 42 pontos, contra 47 do time do técnico Vanderlei Luxemburgo. Já o Londrina continua com 41, abrindo a zona de rebaixamento, e só vai se apresentar na competição mais uma vez.

O Cruzeiro também não pode mais ser ultrapassado por Vitória (40 pontos), Confiança (36) e Brasil de Pelotas (23). Desta forma, o time mineiro, que vai enfrentar o Náutico em casa, no domingo, vai disputar na próxima temporada a Série B pelo segundo ano consecutivo.

Luxemburgo, que assumiu o time durante a competição, espera permanecer no clube e iniciar um 'projeto' de reconstrução da equipe para tentar retornar à elite em 2023.