Corinthians, São Paulo e Santos eliminados e Flamengo e Vasco avançam; os resultados de quarta-feira

A quarta-feira foi de surpresas e vexames para os times paulistas e celebrações para os cariocas. Na mesma noite, São Paulo, Corinthians e Santos foram eliminados de torneios mata-mata e decepcionaram, mais uma vez, suas respectivas torcidas. Flamengo e Vasco, por outro lado, aproveitaram bem a vantagem obtida no primeiro jogo e se classificaram na rodada.

O primeiro paulista a cair foi o São Paulo. O time de Fernando Diniz venceu, mas não se classificou diante do Lanús, pela Copa Sul-Americana. Depois, foi a vez de o Santos perder fora de casa para o Ceará e dar adeus à Copa do Brasil. Torneio que o Corinthians também pulou fora, após só empatar com o América-MG. O Flamengo passou pelo Athletico-PR e o Vasco eliminou o Caracas.

Leia Também Tabela da Copa do Brasil

São Paulo vence, mas não leva

O São Paulo precisava vencer por dois gols de diferença para se classificar contra o Lanús, já que havia perdido o primeiro jogo por 3 a 2. Nesta quarta, o time acabou o primeiro tempo perdendo por 2 a 1, Fernando Diniz decidiu mexer na formação e escalar esquema super ofensivo, com apenas um zagueiro e depois nenhum. Quase deu certo. A equipe virou o jogo para 4 a 2, com gol nos minutos finais. Mas nem deu tempo de comemorar. O Lanús marcou o terceiro gol logo em seguida e passou por ter feito mais gols fora de casa.

Corinthians empata com gosto de derrota

O Corinthians perdeu o primeiro jogo para o América-MG por 1 a 0 em casa. No segundo, precisava de uma vitória simples para levar a disputa para as penalidades. Ou vencer por dois gols e se classificar diretamente para as quartas da Copa do Brasil. O time de Vagner Mancini lutou, chegou a fazer 1 a 0, gol de pênalti marcado por Fagner, mas levou o empate, também em cobrança de pênalti. Nos minutos finais, a equipe alvinegra partiu desesperadamente para o ataque, sem sucesso.

Santos não passa pelo Ceará

O Santos era quem tinha a situação mais favorável. O empate sem gols no primeiro jogo fez com que a equipe de Cuca precisasse apenas vencer. Se empatasse novamente, a disputa seria nos pênaltis. O Ceará mostrou força em casa e com gol de Vina fez 1 a 0 no time da Baixada, causou mais uma queda paulista e agora aguarda sorteio para saber quem irá enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil.

Cariocas fazem bonito

No Maracanã, Flamengo e Athletico-PR fizeram mais um grande jogo e a equipe de Domènec avançou. O time carioca tinha a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, mesmo assim foi para cima e superou o rival por 3 a 2, em confronto com emoção até os minutos finais. Pedro foi o destaque, com dois gols.

Na Sul-Americana, o Vasco empatou sem gols com o Caracas, na Venezuela. Como havia vencido o primeiro jogo, o time carioca avançou para a segunda fase do torneio continental. Nesta quinta, as duas últimas vagas da Copa do Brasil serão definidas. O Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino às 19h e o Juventude pega o Grêmio, no Alfredo Jaconi, às 21h30. Na Copa Sul-Americana, o Bahia recebe o Melgar também às 21h30.

Confira como foram os jogos desta quarta-feira

São Paulo 4 x 3 Lanús

Ceará 1 x 0 Santos

América-MG 1 x 1 Corinthians

Flamengo 3 x 2 Athletico-PR

Caracas 0 x 0 Vasco