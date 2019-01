Veja os resultados do dia da Copa São Paulo de Futebol de Júnior

A segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo se encerrou nesta segunda-feira, com oito jogos. A partir de terça-feira, começa a última e decisiva rodada da fase de grupos da competição, quando serão definidos todos os classificados para a próxima fase do principal torneio de categorias de base do Brasil.

Resultados do dia da Copinha

Taubaté 1 x 1 Carajás (PA)

Audax 3 x 0 Parnahyba (PI)

Tubarão (SC) 0 x 0 Vasco

Sete de Dourados (MS) 0 x 2 Fluminense

União Mogi 0 x 0 Sergipe (SE)

Santo André 1 x 1 Paraná

São Caetano 2 x 1 Santos

Portuguesa 1 x 0 Volta Redonda