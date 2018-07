Resumo da Copa: Brasil vai às oitavas e volta a enfrentar o Chile

As quatro primeiras vagas das oitavas de final da Copa do Mundo foram definidas nesta segunda-feira, após a disputa das partidas válidas pela última rodada dos Grupos A e B. A seleção brasileira garantiu a primeira colocação na chave ao bater a equipe de Camarões por 4 a 1. Com a vitória, o time de Luiz Felipe Scolari enfrentará o Chile, que acabou derrotado pela Holanda por 2 a 0. Os holandeses, por sua vez, enfrentarão o México na próxima fase. Os mexicanos chegaram à classificação ao baterem a Croácia por 3 a 1, na disputa direta pela vaga.

BRASIL 4 X 1 CAMARÕES

Neymar voltou a brilhar na vitória da seleção brasileira por 4 a 1 sobre o Chile, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O craque brasileiro abriu o placar aos 17 minutos de jogo. O time brasileiro, entretanto, sofreu o empate pouco depois, em falha de marcação da defesa. O camisa 10 da seleção, 11 minutos depois, recolocou o Brasil na frente. No segundo tempo, com a entrada de Fernandinho no lugar de Paulinho, a seleção melhorou. Fred ampliou aos quatro minutos, colocando ponto final ao jejum de gols. A seis minutos do fim, Fernandinho também deixou o dele.

Com a vitória, a seleção somou sete pontos na primeira fase, mesma pontuação do México. O primeiro lugar foi definido no saldo de gols (cinco contra três). A partida contra o Chile , válida pelas oitavas de final, será disputada no próximo sábado, às 13h, no Mineirão. O confronto ocorrerá pela quarta vez na história das Copas - o Brasil tem 100% de aproveitamento. Em 1962, o time brasileiro venceu por 4 a 2 na semifinal do torneio. Em 1998 e 2010, nas oitavas de final, a seleção fez 4 a 1 e 3 a 0, respectivamente.

MÉXICO 3 X 1 CROÁCIA

A seleção mexicana precisava de um empate para garantir a sua vaga nas oitavas de final. O time, no entanto, classificou-se com uma boa vitória sobre a Croácia, adversário direto na briga. Rafa Márquez fez o primeiro gol aos 27 minutos do segundo tempo na Arena Pernambuco. Guardado ampliou pouco depois e Chicharito foi responsável pelo terceiro gol mexicano. No fim, Perisic diminuiu o placar. Com o resultado, os croatas estão eliminados da Copa - o time europeu somou apenas três pontos.

HOLANDA 2 X 0 CHILE

Holanda e Chile se enfrentaram na Arena Corinthians já classificados. Em jogo, a primeira colocação do Grupo B. Depois de um primeiro tempo sem emoções, Fer colocou os holandeses na frente após completar de cabeça um cruzamento. No fim, com o jogo praticamente definido, Robben arrancou pela esquerda e serviu Memphis Depay, que só empurrou para o gol. A seleção de Van Gaal, com 100% de aproveitamento, enfrentará o México nas oitavas de final. Já os chilenos não conseguiram evitar o cruzamento com o Brasil.

ESPANHA 3 X 0 AUSTRÁLIA

A seleção da Espanha entrou no gramado da Arena da Baixada com sete modificações em relação à equipe que perdeu para o Chile por 2 a 0 no Maracanã. A atual campeã do mundo tentaria evita um vexame ainda maior. Se perdesse, faria a pior campanha da história de uma equipe detentora do título mundial. Jogando para o gasto, os espanhóis fizeram 3 a 0, com gols de Villa, Torres e Mata. Com apenas três pontos, o time de Xavi e Iniesta se despede da Copa do Mundo.

OUTRAS SELEÇÕES

Na véspera do confronto decisivo entre Itália e Uruguai, o meia Pirlo deu entrevista coletiva e falou sobre a diferença de temperatura entre as regiões no País. Para o italiano, esse é um fator importante quando se enfrenta um time acostumado com essas condições. No lado uruguaio, uma modificação em relação ao jogo contra a Inglaterra: Maxi Pereira, expulso diante da Costa Rica, volta à lateral direita. Na esquerda, Cáceres substitui Alvaro Pereira.

Um dia depois de a seleção portuguesa empatar com os Estados Unidos, o lateral-direito João Pereira afirmou que o time precisará de um milagre para conseguir a classificação. . Temos de nos agarrar ao fio de esperança que existe e fazer o nosso trabalho. Queremos representar bem as nossas cores no próximo jogo e esperar pelo que acontecer na outra partida", disse.

Para alcançar uma vaga nas oitavas de final, Portugal precisa bater a seleção de Gana por 4 a 0 e torcer para uma derrota dos Estados Unidos. Os confrontos responsáveis pela definição do Grupo G serão disputados na próxima quinta-feira.