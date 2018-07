Resumo da Copa do Mundo 2018: Bélgica conquista 3º lugar histórico no 31º dia

A seleção da Bélgica conquistou o maior resultado da sua história em Copas do Mundo neste sábado. Eliminada na semifinal diante da França, ela venceu a Inglaterra - que por sua vez, perdeu para a Croácia - por 2 a 0 e, assim, chegou à maior glória do país em Mundiais - anteriormente, havia sido quarta colocada em 1986. Enquanto isso, franceses e croatas querem amenizar a pressão por títulos, a Fifa prepara a festa tentando vetar a entrada de bandeiras e símbolos políticos no estádio Luzhniki, e os 'animais videntes' já escolheram o seu campeão.

+ Saiba quanto cada seleção vai receber da Fifa na Copa

+ Conheça a taça da Copa, a mais cobiçada do Mundo

+ Conheça a história de todas as Copas do Mundo

Bélgica bate Inglaterra, fica em 3º e alcança melhor campanha na história da Copa

A tão comentada geração belga finalmente alcançou seu auge neste sábado. Se o sonhado título da Copa do Mundo da Rússia não veio, a terceira colocação conquistada com a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 0, em São Petersburgo, garantiu a melhor campanha do país na história da competição. Meunier e Hazard marcaram os gols que garantiram o "prêmio de consolação" ao país.

Martínez celebra melhor campanha da Bélgica em Copas: 'O país está orgulhoso'

O técnico Roberto Martínez celebrou a vitória por 2 a 0 sobre a Inglaterra neste sábado, em São Petersburgo, que valeu o terceiro lugar para a Bélgica e a melhor colocação da seleção na história das Copas. O treinador espanhol disse estar extremamente satisfeito com a campanha na Rússia, exaltou as atuações dos jogadores e afirmou que a equipe deixou o país orgulhoso.

Harry Kane promete que Inglaterra vai jogar melhor na próxima Copa do Mundo

Harry Kane lamentou a derrota sofrida pela Inglaterra para a Bélgica, por 2 a 0, neste sábado, em São Petersburgo, mas valorizou a campanha inglesa no Mundial realizado na Rússia. O resultado sacramentou o quarto lugar da seleção no torneio, a melhor posição desde 1990, mas o atacante disse que o objetivo é conseguir ir além na edição de 2022 da competição, no Catar.

Para matar a saudade: os melhores memes da disputa pelo 3º lugar

A Bélgica realizou, enfim, sua melhor campanha em Copas do Mundo até então. E os brasileiros acompanharam o jogo nas redes sociais com o bom humor que os marcou na competição, já se preparando para se despedir do mundial neste domingo. O duelo deste sábado serviu também para a internet matar a saudade por ter ficado dois dias completos sem fazer memes relacionados à Copa do Mundo.

Por 'arquibancada limpa', final da Copa proíbe bandeiras políticas

As autoridades russas distribuíram em todas as entradas do estádio Luzhniki, que receberá a final da Copa do Mundo entre França e Croácia, listas com bandeiras e símbolos políticos que deverão ser impedidos de entrar no local. A ordem já havia sido estabelecida desde o início da Copa. Mas, com todos os olhos do mundo na final deste fim de semana, a ordem é a de ter “um estádio limpo” de símbolos e manifestações em um torneio onde a política foi bastante presente.

Modric minimiza histórico favorável à França e se diz confiante na Croácia

A vantagem da França no histórico de confrontos com a Croácia não deve ser considerada na final da Copa do Mundo, neste domingo, em Moscou. A opinião é do meia Luka Modric, capitão croata e um dos principais candidatos ao prêmio de melhor jogador do torneio. "Não gosto muito de comentar sobre o que passou. Isso são apenas estatísticas. Não gosto de olhar para o passado, mas sim, olhar o futuro", afirmou o jogador em entrevista coletiva neste sábado, no estádio Luzhniki.

'Calma, confiança e concentração', receita Deschamps para França faturar o título

O técnico Didier Deschamps diz já ter a receita para a seleção da França conquistar neste domingo, em Moscou, o seu segundo título mundial de futebol. "Calma, confiança e concentração", afirmou. O treinador conversou com os jornalistas na sala de imprensa do estádio Luzhniki, palco da final contra a Croácia, e ainda contou as diferenças entre participar de uma decisão de Copa do Mundo como jogador e como treinador.

Será? Animais apostam que a Croácia vencerá a França na final do mundial

O urso siberiano Buyan tinha duas metades de melancia à escolha, cada uma delas com uma bandeirinha de papel dos países finalistas da Copa do Mundo. Já o tigre Bartek tinha como opções duas caixas de papelão penduradas, cada uma representando uma das seleções que disputará o título de campeão mundial na Rússia. Ambos exercícios de previsão tiveram o mesmo vencedor: a Croácia.

Rússia garante que não vai repetir os problemas do Brasil com 'elefantes brancos'

As autoridades russas garantem que não terão os mesmos problemas enfrentados pelo Brasil depois da Copa do Mundo de 2018, principalmente no que se refere à subutilização de estádios do Mundial. "Não prevemos nenhum problema como o Brasil teve", disse o presidente do Comitê Organizador Local da Copa, Arkadi Dvorkovich, numa referência aos diversos problemas com os estádios usados na Copa de 2014. Pelo menos três deles estão abandonados, quatro anos depois do Mundial, enquanto outros continuam a ser um desafio financeiro para clubes e cidades.

Acusado de 'violar privacidade' do emir do Catar, jornalista do 'Estado' é expulso de hotel

A reportagem do Estado foi expulsa à força do hotel Lotte, em Moscou, sede da Fifa durante a Copa do Mundo. O motivo: violar o "direito de privacidade do Emir do Catar", que está hospedado no mesmo lugar. "Depois de cerca de 20 minutos fora do local e cercado por seguranças, fui autorizado a entrar de novo, depois que um dos hóspedes - membro da Federação Portuguesa de Futebol - conseguiu contato com a gerência do hotel", explicou Jamil Chade, correspondente e enviado especial em Moscou.

Em três dias, venda de camisas da Juventus paga metade da multa de CR7

Na principal notícia do dia fora da Copa do Mundo, a contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus gerou um esperado estado de puro êxtase entre os seus torcedores na Itália. De acordo com o Yahoo Italia, em apenas três dias de venda, o valor conseguido pelas camisas com o nome do craque já supera R$ 200 milhões. O clube pagou R$ 452 milhões pelo atacante ao Real Madrid.

Escolha os melhores jogadores da Copa do Mundo por posição

A grande final da Copa do Mundo já está decidida. França e Croácia foram os melhores times dentro de campo e conseguiram chegar à decisão do torneio, marcada para este domingo (15), às 12h (de Brasília) no estádio Luzhniki, em Moscou. Dentro de campo, quais foram os principais jogadores da competição? Quem se destacou mais por posição no Mundial da Rússia? Vote!

Veja como foram os outros dias da Copa:

30º dia

29º dia

28º dia

27º dia

26º dia

25º dia

24º dia

23º dia

22º dia

21º dia

20º dia

19ºdia

18º dia

17º dia

16º dia

15º dia

14º dia

13ª dia

12º dia

11º dia

10º dia

9º dia

8º dia

7º dia

6º dia

5º dia

4º dia

3º dia

2º dia

1º dia

​Copa do Mundo AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre o Mundial na Rússia minuto a minuto.