Resumo da Copa do Mundo 2018: Brasil volta para casa e Fifa contra simulações marcam o 25º dia

O 25º dia da Copa do Mundo teve como destaque, o retorno da seleção brasileira para o Brasil. As seleções semifinalistas continuam se preparando para as partidas que serão realizadas na terça e quarta-feira, enquanto quem já foi eliminado, vai decidindo seu futuro. Hierro deixou a Espanha, a presidente da Croácia foi ao vestiário celebrar a classificação da seleção e criou um problema político e a Fifa vai avaliar medidas contra encenação em faltas.

Marcelo diz que Brasil caiu 'de cabeça erguida' e avalia: 'Estamos perto do hexa'

Passados dois dias da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o lateral Marcelo utilizou as redes sociais para se manifestarsobre a campanha da seleção, que viu o sonho do hexacampeonato terminar na sexta-feira, com a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, em Kazan. E na manhã deste domingo, parte da delegação brasileira desembarcou no Rio. Tite e mais sete jogadores voltaram ao país.

CBF condena ofensas racistas e sai em defesa de Fernandinho: 'Todos iguais'

A CBF postou neste domingo uma mensagem de apoio ao volante Fernandinho nas redes sociais. A entidade condenou os ataques racistas que o jogador sofreu após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, que custou a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo.

'Neymar challenge' viralizou: o novo desafio das redes imita quedas do brasileiro

Esqueça os memes, as caras e bocas de Diego Maradona e as polêmicas com o árbitro de vídeo: o fato mais comentado da Copa do Mundo são as quedas de Neymar. E as sucessivas quedas do atacante fez com que o ato se tornasse um viral nas redes.

Quem vai sobrar? Maioria da seleção brasileira atual deve estar apta para 2022

Vários jogadores que fizeram parte do grupo brasileiro que esteve na Rússia poderão ter uma nova chance em 2022, no Catar. São jogadores de até 26 anos, muitos dos quais disputaram seu primeiro Mundial agora e que estarão mais experientes daqui a quatro anos. E a eles poderão se juntar novas revelações que despontaram nas duas últimas temporadas no País.

Papa consola brasileiros por eliminação na Copa: 'Haverá outra oportunidade'

O papa Francisco consolou os fiéis brasileiros que compareceram à Praça São Pedro, no Vaticano, para acompanhar a tradicional missa celebrada pelo pontífice nas manhãs de domingo. O líder da igreja católica lembrou da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, após derrota por 2 a 1 para a Bélgica, na última sexta-feira, em Kazan.

Eliminação agiliza negociações de jogadores da seleção no mercado

A seleção brasileira não passou das quartas de final da Copa do Mundo, mas a vida dos jogadores continua agitada. Alguns deles devem definir nos próximos dias o futuro, com muitas possibilidade de troca de clubes.

Seleção russa é recebida com festa por milhares de torcedores em Moscou

Milhares de pessoas se reuniram em Moscou neste domingo para comemorar com os jogadores da seleção russa o desempenho da equipe na Copa do Mundo. Os atletas e a comissão técnica da Rússia, eliminada nas quartas de final do torneio, subiram em um palco e encararam de frente a multidão, que ouviu uma promessa de melhora para o próximo Mundial, feita pelo técnico Stanislav Cherchesov.

Presidente da Croácia vai ao vestiário celebrar vitória e é alvo de críticas

A classificação da seleção croata para a semifinal da Copa do Mundo, após derrotar a Rússia, no sábado, foi festejada pelos torcedores, mas também virou motivo de críticas a presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarovic. Ela foi até o vestiário celebrar o feito com os jogadores e o ato não foi bem aceito por muitas pessoas em seu país.

Fifa vai avaliar medidas contra encenação de atletas em faltas sofridas

A Fifa quer avaliar medidas que possam ser adotadas para punir e lutar contra encenação no futebol. O assunto faz parte da agenda do presidente da entidade, Gianni Infantino, que tem falado a pessoas próximas a ele que estaria preocupado com a "perda de tempo" em campo por conta da atitude de jogadores.

À espera de semifinal, Inglaterra troca treino com bola por sessão de yoga

Relaxada um dia depois de vitória por 2 a 0 sobre a Suécia, pelas quartas de final da Copa do Mundo, em Samara, a seleção inglesa trocou os treinamentos em campo por uma sessão de yoga neste domingo. O registro em vídeo foi divulgado pelo Twitter da seleção inglesa.

Deschamps revela bronca em Mbappé após cartão amarelo: 'Para de fazer m...'

Dois dias depois da França ter batido o Uruguai por 2 a 0 e ter se garantido nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, o técnico Didier Deschamps contou, em entrevista para a rede de TV francesa "Téléfoot", os motivos que o levaram a substituir o meia-atacante Kylian Mbappé no segundo tempo. "Eu sou o seu treinador e quero o seu bem", justificou.

Técnico na Copa, Hierro recusa voltar a ser diretor e deixa a seleção espanhola

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) comunicou neste domingo que Fernando Hierro não aceitou voltar a desempenhar a função de diretor esportivo e por isso vai deixar de trabalhar na entidade. O ex-jogador foi o treinador da seleção espanhola eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo na Rússia.

