Resumo da Copa do Mundo 2018: Brasil é eliminado e França na semifinal marcam 23º dia

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo. Diante da Bélgica, a seleção brasileira lutou, mas foi derrotada por 2 a 1 e adiou o sonho do hexacampeonato mundial. O volante Fernandinho acabou a partida como um dos candidatos a vilão, após marcar gol contra e não conseguir jogar bem. Antes, os franceses superaram o Uruguai e foram os primeiros a conquistarem a vaga para a semifinal. Veja as principais notícias do dia.

+ Saiba os jogos e horários das semifinais do Mundial da Rússia

+ Leia sobre a tabela da Copa do Mundo

+ Veja mais notícias da Copa do Mundo

Brasil tem apagão, para na Bélgica e é eliminado da Copa

Projeto hexa adiado. Mais uma vez. A seleção brasileira acabou prejudicada por um mau primeiro tempo e superada pela eficiência de Bélgica nesta sexta-feira, em Kazan. A derrota por 2 a 1 pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia encerra o sonho de título e acaba com a expectativa de uma população que quatro anos depois da traumática derrota por 7 a 1 para a Alemanha, voltava a acreditar em uma conquista.

Um dos 'vilões' do 7 x 1, Fernandinho marca gol contra e decepciona mais uma vez

Quatro anos depois, mais uma vez a seleção brasileira decepcionou, foi eliminada da Copa do Mundo e viu o volante Fernandinho aparecer como um dos protagonistas da queda no Mundial. O jogador marcou um gol contra que abriu o caminho da vitória da Bélgica por 2 a 1, resultado que eliminou o time brasileiro nas quartas de final do Mundial da Rússia. Em sua página no Instagram, Fernandinho foi muito xingado por torcedores ainda durante a partida.

OPINIÕES: Trabalho não deve ser descartado e Fernandinho não 'abandona' o 7 x 1

O editor de esportes do Estado, Robson Morelli, analisa a derrota do Brasil para a Bélgica e diz que trabalho feito por Tite não deve ser descartado. Já o editor-assistente, Marcius Azevedo, destaca a má atuação de Fernandinho e diz: Fernandinho saiu do 7 a 1, mas o 7 a 1 não saiu de Fernandinho.

Em tom de adeus, Miranda diz que os jovens desta seleção ainda trarão o hexa

O zagueiro Miranda falou em tom de despedida da seleção brasileira. Capitão na eliminação diante da Bélgica e mais velho jogador entre os 23 convocados, o atleta de 33 anos disse que "deixa a Copa do Mundo com muita tristeza".

Blindagem da CBF se desfaz, acelera transição e cartolas temem 'caça às bruxas'

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia abriu um temor dentro da CBF de uma onda de pressão contra cartolas que, enquanto a seleção do técnico Tite empolgava, conseguiam se blindar de uma pressão pública e mesmo da Justiça. A perspectiva é de que haja um acordo para que o atual presidente, Coronel Antônio Nunes, deixe a entidade e que o fracasso promova uma transição no comando.

Em outra função, Henry mais uma vez é carrasco da seleção brasileira

A comissão técnica da seleção da Bélgica, que derrotou o Brasil por 2 a 1 nesta sexta-feira, conta com um ex-jogador bastante conhecido e temido pelos brasileiros. O francês Thierry Henry é auxiliar técnico de Roberto Martínez no comando do time belga. Quando jogador, o ex-atacante já tirou o Brasil da Copa do Mundo.

'Canarinho Tristola': torcedores afirmam que mascote da seleção é belga

Após a eliminação do Brasil para a Bélgica por 2 a 1 nesta sexta-feira, a revolta dos torcedores foi parar até no Canarinho Pistola, mascote da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia.

O sonho acabou! Seleção brasileira é eliminada pela Bélgica e vira meme

Apesar da tristeza pela eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, os torcedores não deixaram o bom humor de lado e fizeram vários memes para lamentar a queda no Mundial. A imprensa mundial também repercutiu a derrota do Brasil.

Kane diz que 'poucos esperavam' ver Inglaterra nas quartas de final

O atacante Harry Kane, artilheiro da Copa do Mundo, com seis gols, acredita que poucos esperavam a Inglaterra chegasse às quartas de final do Mundial da Rússia. A equipe se classificou em segundo lugar no grupo que tinha Bélgica, Panamá e Tunísia e eliminou a Colômbia nos pênaltis nas oitavas de final. "Acho que poucos esperavam que nosso time chegasse até aqui. Acho que uma semifinal seria menos esperado ainda", disse o atacante.

Muslera falha, França derrota Uruguai e volta às semifinais após 12 anos

Com um futebol veloz, envolvente e sem sofrer em quase nenhuma parte do jogo, a França venceu o Uruguai por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Nijni Novgorod, e está na semifinal da Copa do Mundo da Rússia. Com calma, o time do técnico Didier Deschamps colocou a bola no chão, se aproveitou da ausência do atacante Edinson Cavani no rival e mereceu estar entre os quatro melhores times do mundo.

Veja como foram os outros dias da Copa

22º dia

21º dia

20º dia

19ºdia

18º dia

17º dia

16º dia

15º dia

14º dia

13ª dia

12º dia

11º dia

10º dia

9º dia

8º dia

7º dia

6º dia

5º dia

4º dia

3º dia

2º dia

1º dia

​Copa do Mundo AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre o Mundial na Rússia minuto a minuto.