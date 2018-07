Resumo da Copa do Mundo 2018: uniforme da Croácia para final é destaque do 29º dia

A seleção da Croácia já sabe como estará 'vestida' na primeira final de Copa do Mundo da sua história. E talvez ela não tenha gostado da opção que a Fifa escolheu: pela segunda vez apenas neste Mundial, o time não usará a camisa azul-escuro com a qual carimbou a vaga na decisão diante da França. Quem sabe a medida homenageie a geração de 1998, semifinalista naquele ano, e que foi convidada para ver a decisão no estádio Luzhniki, em Moscou.

O meia Pogba, no entanto, quer impedir o título croata - mas descartou o favoritismo da equipe que busca o segundo título da sua história. Enquanto isso, o zagueiro croata Vida pediu desculpas por ter feito referências à Ucrânia em comemoração de gol contra a Rússia. E o atacante Neymar ganhou um jogo em sua 'homenagem' - talvez não do jeito que gostaria.

Sem uniforme 'da sorte', Croácia usará cores tradicionais na final da Copa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira os uniformes que serão utilizados por França e Croácia na decisão da Copa do Mundo, domingo, em Moscou. E ambos estarão com suas cores tradicionais: os franceses de azul e os croatas com a camisa quadriculada vermelha e branca. Apesar de estas serem suas cores e tomarem o uniforme croata há muito tempo, na Copa do Mundo da Rússia foi outro uniforme que marcou a campanha do país. A seleção disputou apenas uma partida com a camisa quadriculada - vitória por 2 a 1 sobre a Nigéria, na estreia - e vinha jogando com seu segundo uniforme, azul.

'Chegar à final da Copa é importante para toda a Croácia', diz Suker

Davor Suker, até então o maior astro do futebol croata, hoje é presidente da federação de futebol do país (HNS). Ainda ídolo no país, ele alerta: sua seleção não está satisfeita apenas pela classificação para a final da Copa do Mundo. "Vamos entrar para vencer", disse o croata em entrevista exclusiva ao Estado. Segundo ele, disputar sua primeira decisão terá um impacto importante para a identidade nacional croata.

Croácia convida todo o time de 1998 para assistir à final contra a França

E a torcida da Croácia terá um importante reforço na final da Copa. A convite da Federação de Futebol da Croácia, todos os jogadores que participaram da campanha histórica de 1998 poderão assistir o duelo pela taça de campeão, contra a França, no próximo domingo. Principal nome croata da Copa de 1998, Suker foi um dos responsáveis pela medida. O ex-atacante do Real Madrid foi o artilheiro do mundial na França, com seis gols, na campanha que terminou com o terceiro lugar após a vitória por 2 a 1 em cima da Holanda.

Pogba lembra decepção na Euro de 2016 e descarta favoritismo francês na final

No domingo, em Moscou, França e Croácia decidem a Copa do Mundo de 2018 e os franceses querem evitar o famoso "clima de já ganhou" para essa partida. "Nós não somos favoritos. É uma final", disse nesta quinta-feira o meia Paul Pogba, um dos principais jogadores do time. A equipe tenta a todo custo evitar a repetição do cenário da Eurocopa de 2016, quando perdeu o título em casa para Portugal, mesmo atuando em casa. "Na Euro, pensávamos que já tínhamos conquistado o título após a vitória sobre a Alemanha na semifinal. Desta vez, estamos todos concentrados para não cometermos o mesmo erro".

Fifa seleciona árbitro argentino para apitar a final da Copa do Mundo

A Fifa definiu nesta quinta-feira que o argentino Néstor Pitana apitará a decisão da Copa do Mundo entre França e Croácia. O duelo está marcado para domingo, ao meio-dia (horário de Brasília), no Estádio Luzhniki, em Moscou. Pitana terá como auxiliares os compatriotas Hernan Maidana e Juan Pablo Belatti. O trio já apitou quatro jogos neste Mundial, incluindo o duelo de abertura. Também estiveram à frente de partidas das duas seleções finalistas.

Ex-lateral Philipp Lahm e modelo russa vão levar troféu até a final

A cobiçada taça da Copa do Mundo será apresentada na final de domingo pelo ex-lateral Philipp Lahm, capitão da seleção da Alemanha na conquista do título no Mundial de 2014, e pela modelo russa Natalia Vodianova. A dupla vai levar a taça até a beira do gramado, onde ficará até o fim da partida decisiva. Natalia já havia participado da cerimônia de abertura do torneio.

Viram isso? Ingleses tentaram fazer gol durante a comemoração croata

Diante da virada espetacular aos dois minutos do segundo tempo, os jogadores correram para comemorar. A felicidade era tanta que os croatas acabaram esmagando um dos fotógrafos que estavam registrando a partida. Enquanto tudo isso acontecia, um outro fato passou desapercebido. Os ingleses correram para o meio de campo e posicionaram a bola para recomeçar o jogo, já que ainda faltavam treze minutos para o fim da prorrogação. Torcedores na arquibancada registraram a tentativa da Inglaterra em marcar um gol, sozinhos, enquanto os croatas celebravam e o juiz observava a comemoração.

Zagueiro croata pede desculpas por mensagem de apoio à Ucrânia

Após vídeo divulgado na terça-feira, o zagueiro Domagoj Vida, da Croácia, se desculpou por manifestação política de apoio à Ucrânia, que sustenta tensão com a Rússia desde 2014 por disputa da posse do território da Crimeia, situado na fronteira entre os países. Advertido pela Fifa uma vez, foi a segunda mensagem que o defensor divulgou com esse teor durante a Copa do Mundo.

Fifa proíbe emissoras de TV de filmarem 'torcedoras bonitas' na Copa

Um avanço. Em meio aos casos de assédio na Rússia, a Fifa exigiu nesta quinta-feira, 12, que as emissoras de televisão reduzam as filmagens de torcedoras “atraentes” durante os últimos jogos da Copa do Mundo de 2018. De acordo com o chefe do departamento de responsabilidade social da Fifa, Federico Addiechi, a medida foi tomada porque os casos de sexismo na Rússia foram mais comuns que os de racismo. Uma entidade parceira da Fifa registrou 45 denúncias sexuais até agora no Mundial.

Lançaram um jogo em que o único objetivo é manter Neymar em pé

Para amenizar o clima: As quedas de Neymar já viraram memes, desafio, alfabeto, capa de jornal e propagandas. Mas nesta quinta-feira a brincadeira foi além: o comportamento do atacante brasileiro virou um jogo. O objetivo? Manter o maior tempo possível o jogador em pé. O nome do jogo é "Ney Boy" e consiste em uma animação básica, onde o jogador é o centro da tela e fica desequilibrando para um lado e para o outro. Com ajuda das setas, a finalidade é não deixar ele cair. Quando se aproxima do chão, lágrimas saem de seus olhos.

Escolha os melhores jogadores da Copa do Mundo por posição

A grande final da Copa do Mundo já está decidida. França e Croácia foram os melhores times dentro de campo e conseguiram chegar à decisão do torneio, marcada para este domingo (15), às 12h (de Brasília) no estádio Luzhniki, em Moscou. Dentro de campo, quais foram os principais jogadores da competição? Quem se destacou mais por posição no Mundial da Rússia? Vote!

