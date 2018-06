Resumo da Copa do Mundo 2018: drama argentino e França classificada marcam oitavo dia

O oitavo dia da Copa do Mundo ficou marcado pela surpreendente e histórica vitória da Croácia por 3 a 0 sobre a Argentina, resultado que deixa a seleção sul-americana em situação bastante delicada para avançar na Copa do Mundo da Rússia. O dia ainda teve a França garantindo classificação para as oitavas, Fagner ganhando oportunidade como titular da seleção brasileira e até ameaça de morte para jogador expulso na Colômbia.

+ Conheça a nova música da seleção brasileira que é sucesso na Rússia

+ Em novo caso de assédio, argentino perde registro de fã por vídeo com adolescente

+ Saiba quem já está classificado para as oitavas e quem dá adeus na Copa do Mundo

Vexame e drama da Argentina

Mais uma vez, Messi decepcionou, não jogou nada e a Argentina sofreu uma dura derrota para a Croácia por 3 a 0, pelo Grupo D da Copa do Mundo. Rakitic, Modric e companhia aprontaram em cima do time sul-americano com um placar que pode encerrar de forma precoce a trajetória argentina pela Rússia. Antes do jogo, Ruggeri, ídolo do futebol argentino. disse que a seleção argentina é um 'timinho' quando Messi não joga bem. E como não podia deixar de ser, a criatividade dos internautas com a derrota argentina foi grande e não faltaram memes para ironizar o resultado.

Cartões podem definir classificados para as oitavas da Copa do Mundo

Os classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo 2018 podem ser definidos através da quantidade e da forma com que foram tomados cartões amarelos e cartões vermelhos durante os três primeiros jogos da primeira fase do Mundial da Rússia. Pela primeira vez, a Fifa usa o Fair play como critério de desempate em caso de igualdade de pontos entre as seleções e tal artifício pode ser usado para definir, por exemplo, os classificados do grupo B, que conta com Espanha, Portugal, Irã e Marrocos.

Mbappé classifica a França

A França se tornou a terceira seleção garantida com antecipação nas oitavas de final da Copa do Mundo ao derrotar o Peru nesta quinta-feira, em Ecaterimburgo. Com boa atuação no primeiro tempo, a seleção europeia confirmou o favoritismo e levou a melhor com um magro 1 a 0, gol de Mbappé. Pior para os peruanos, que estão eliminados.

VAR salva a Austrália

Com o auxílio do árbitro de vídeo, a Austrália conseguiu empatar por 1 a 1 com a Dinamarca nesta quinta-feira em Samara pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. O resultado deixa a seleção europeia em situação tranquila na chave, com quatro pontos, e mantém viva a equipe da Oceania, que têm apenas um.

Fagner titular

A seleção brasileira sofreu uma baixa de última hora para o duelo com a Costa Rica, sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. O lateral-direito Danilo sofreu lesão no quadril durante o treino desta quinta, na Arena Zenit, em São Petersburgo, e foi vetado pelo departamento médico. A sua vaga será ocupada por Fagner.

Neymar fominha? Tite não concorda

O técnico Tite disse que não ficou preocupado com o excesso de individualismo do atacante Neymar na partida de estreia da Copa do Mundo e que não irá "tirar dele a iniciativa de transgressor". O treinador afirmou que o jogador do Paris Saint-Germain tem total liberdade para atuar e confirmou que ele irá iniciar a partida desta sexta. Campeão mundial pela França em 1998, Marcelo Desailly pensa o oposto do treinador e diz que o Neymar parece que joga sozinho.

'Torcedor' Blatter se diverte com memes sobre Neymar

“Quero te mostrar uma coisa”, afirma à reportagem o ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter. Retirando do bolso seu telefone, ele busca em seus e-mails um deles. “Você vai rir”, alertou. As fotos se referiam a memes relacionados com Neymar e sua atuação no jogo contra a Suíça. Saiba mais dessa curiosa história aqui.

Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira

O zagueiro Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira em seu segundo compromisso na Copa do Mundo da Rússia. Nesta quinta-feira, véspera do confronto com a Costa Rica, pelo Grupo E, em São Petersburgo, a CBF anunciou que o defensor do Paris Saint-Germain vai ser o próximo jogador a utilizar a braçadeira, no rodízio implementado pelo treinador na função desde que assumiu o comando da equipe.

Expulso recebe ameaça de morte na Colômbia

A justiça colombiana decidiu abrir investigações após dezenas de usuários publicarem mensagens nas redes sociais ameaçando de morte o volante Carlos Sánchez da seleção colombiana. O caso faz lembrar o assassinato de Andrés Escobar após ele ter feito um gol contra na Copa do Mundo de 1994.

Copa do Mundo AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre o Mundial na Rússia minuto a minuto.

Veja como foram os outros dias da Copa

7º dia

6º dia

5º dia

4º dia

3º dia

2º dia

1º dia