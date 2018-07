Resumo da Copa do Mundo 2018: França bate a Bélgica e vai à final marca o 27º dia

A França é a primeira seleção finalista da Copa do Mundo. O time francês derrotou a Bélgica por 1 a 0, nesta segunda-feira, e agora espera pelo vencedor de Inglaterra e Croácia, que jogam na terça-feira, para saber com quem fará a decisão. A final da Copa do Mundo acontece dia 15 de julho, domingo. Outro destaque do dia é uma entrevista do presidente da CBF, Coronel Nunes, assegurando que ele é o mandatário da entidade e que pretende se manter no cargo até o fim do mandato. Ainda há um desabafo do comentarista e ex-jogador Neto contra o técnico Tite, Neymar e a seleção brasileira.

França bate a Bélgica por 1 a 0 e vai à final da Copa do Mundo

Na Copa do Mundo das zebras e das novidades, haverá tradição na final do próximo domingo. A França bateu a Bélgica por 1 a 0 nesta terça-feira, em São Petersburgo, e é a primeira equipe a garantir vaga na decisão do título. Os campeões mundiais de 1998 controlaram o ímpeto da sensação do torneio e mesmo com uma média de idade do elenco de apenas 26 anos, mostraram maturidade para provar que merecem, sim, disputarem a taça.

Subasic explica permanência em jogo contra Rússia e diz que jogará semifinal

O goleiro Danijel Subasic exaltou o trabalho de fisioterapia da Croácia durante a partida de quartas de final de Copa do Mundo, contra a Rússia, disputada no último sábado, em Sochi. O jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa direita durante o duelo, mas ficou em campo e defendeu uma cobrança na vitória croata por 4 a 3 em disputa de pênaltis, após empate por 2 a 2.

Ex-técnico da Croácia alerta Inglaterra para Modric: 'Melhor jogador da Copa'

Ex-técnico do clube inglês West Ham e da seleção da Croácia, Slaven Bilic afirmou que seu compatriota Luka Modric é o melhor jogador da atual Copa do Mundo e aconselhou a Inglaterra a ter uma preocupação especial com os meio-campistas croatas. Pela semifinal da Copa do Mundo, as duas seleções vão se enfrentar às 15 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Luzhniki, em Moscou. O treinador ainda negou que a Croácia seja uma surpresa e diz que seus atletas são subvalorizados.

Meninos resgatados de caverna na Tailândia não poderão ir à final da Copa do Mundo

Por motivos médicos, os garotos resgatados de uma caverna na Tailândia não poderão estar em Moscou para a final da Copa do Mundo, no domingo dia 15. A Fifa havia feito o convite e esperava a presença dos meninos como forma de homenagear a equipe.

'Sou o presidente de fato e de direito da CBF', diz coronel Nunes

“Sou o presidente de fato e de direito da CBF.” A declaração é do coronel Antônio Nunes que, em teoria, comanda uma das maiores entidades do futebol no mundo, apesar de seu isolamento. Em seu último dia na Rússia, depois de um mês no país da Copa do Mundo, o dirigente comentou ao Estado sua situação, da seleção e mesmo da Copa América. Em suas declarações, deixou claro que não pretende abrir mão do cargo.

No modo full pistola, Neto detona seleção de Tite, Neymar e Edu Gaspar

Demorou, mas o apresentador Neto comentou a eliminação da seleção brasileira no Donos da Bola exibido nesta segunda-feira. No programa, o ex-jogador não poupou críticas a Tite, Edu Gaspar e Neymar, tendo sido apelidado nas redes sociais inclusive de "Neto full pistola" pelos comentários feitos.

