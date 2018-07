Resumo da Copa do Mundo 2018: Infantino ri de Neymar e elogia 'melhor Copa' no 30º dia

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, concedeu entrevista nesta sexta-feira. Foi, inclusive, a última vez que ele falou em solo russo antes da final da Copa do Mundo entre França e Croácia, neste domingo. Nela, ele elogiou e brincou com o atacante Neymar, viu sucesso na implantação do VAR e do torneio como um todo, mas se esquivou de polêmicas sobre assédio.

Já o atacante brasileiro, por sua vez, desejou boa sorte a dois amigos que jogarão a final entre França e Croácia. Mas mesmo assim virou piada mais uma vez pelas simulações - até no torneio de Wimbledon fizeram chacota do camisa 10 do Brasil.

Fifa não responde sobre abusos de direitos humanos e vê Rússia como 'melhor Copa'

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, classificou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia como "a melhor jamais organizada". Com cofres repletos e sem contratempos, o evento marcou dentro da Fifa uma esperança de virada de página, depois do caos do Mundial de 2014 no Brasil e das prisões de cartolas. "A paixão que sentimos nesse país desde o começo da Copa foi especial", disse. "Há alguns anos eu já dizia que seria a melhor Copa. Agora, posso dizer ainda com mais convicção de que essa é a melhor Copa do Mundo realizada", disse.

Infantino exalta o VAR: 'Nunca mais teremos gol impedido na Copa do Mundo'

Comemorando o resultado da introdução da tecnologia de árbitro de vídeo no futebol, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, aponta que “nunca mais” o esporte verá um gol impedido. Numa coletiva de imprensa para encerrar a Copa do Mundo, em Moscou, o cartola destacou o êxito do sistema introduzido para o Mundial, conhecido como VAR (Árbitro assistente de vídeo, em inglês). “É algo que foi aceito. Funcionou bem”, disse o dirigente.

Infantino ri das encenações de Neymar e diz: 'Ainda mostrará suas habilidades'

As simulações praticadas por Neymar dentro de campo durante os jogos da Copa do Mundo arrancaram risos do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em sua coletiva de imprensa de encerramento do Mundial, ele foi questionado sobre o jogador brasileiro. Sua resposta começou diplomática. "Neymar é um grande jogador. Essa é a primeira coisa. É um grande talento", disse. Mas então fez uma pausa, abriu os braços e riu. "Claro, ele vai mostrar mais habilidades no futuro", disse.

Provocação a Neymar? Tenista em Wimbledon se joga e finge contusão

As quedas de Neymar já viraram memes, desafio, alfabeto, capa de jornal, propagandas e game. Desta vez, no entanto, a zoeira ultrapassou o futebol e chegou até as quadras de tênis em Wimbledon, em um jogo de duplas de lendas do esporte. Nele, o ex-tenista Jonas Bjorkman foi atingido por uma bolada de seu parceiro Todd Woodbridge em suas costas. Alguns segundos depois de ter sido acertado, ele atleta cai no chão e começa se contorcer, rolando pela quadra.

Neymar deseja 'boa sorte' a Mbappé e Rakitic, finalistas da Copa do Mundo

Se não conseguiu levar a seleção brasileira à final da Copa do Mundo da Rússia, o atacante Neymar muito provavelmente estará na frente da TV neste domingo para torcer por dois amigos seus que estarão em campo no jogo entre França e Croácia: Kylian Mbappé e Ivan Rakitic. Nesta sexta-feira, o brasileiro publicou elogios aos dois em um post nas redes sociais e lhes desejou boa sorte na decisão, marcada para às 12h (de Brasília) no estádio Luzhniki, em Moscou.

Alemanha é a maior vencedora da disputa do 3º lugar na Copa do Mundo

Neste sábado, duas seleções que chegaram como 'surpresas' às semifinais da Copa do Mundo da Rússia disputarão o terceiro lugar do torneio. Bélgica e Inglaterra foram derrotadas por França e Croácia, respectivamente, e se enfrentarão pela medalha de bronze no torneio mais tradicional do futebol mundial. No entanto, quem ganhar entre os dois ainda ficará muito distante daquela que é a maior vencedora deste confronto na história, a Alemanha, que tem quatro bronzes em Copas.

Jornal explica como mão no ombro de Messi piorou crise na seleção argentina

Treze dias depois da eliminação da Argentina da Copa do Mundo após uma derrota para a finalista França nas oitavas de final, o jornal Clarín publica uma longa matéria sobre os bastidores e o clima nada agradável, "envolto em nervos, tensões e contrapontos", da seleção durante o mundial na Rússia. Entre os episódios que chamam a atenção, um inclui o braço direito do técnico Jorge Sampaoli e o maior craque do país: Sebastián Beccacece e Lionel Messi.

