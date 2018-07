Resumo da Copa do Mundo 2018: Inglaterra e Croácia na semifinal marcam 24º dia

Sobraram apenas quatro seleções na Copa do Mundo da Rússia. Neste sábado, a Inglaterra e a Croácia garantiram vagas para a próxima fase do Mundial e, ao lado de França e Bélgica, continuam vivas na briga pelo título. O dia ainda teve o desabafo de Neymar, a repercussão mundial pela queda do Brasil.

+ Saiba os jogos e horários das semifinais do Mundial da Rússia

+ Leia sobre a tabela da Copa do Mundo

+ Veja mais notícias da Copa do Mundo

Com proposta de padronização nas seleções, CBF aguarda por 'sim' de Tite

A CBF quer que Tite lidere um amplo plano para tentar revolucionar a gestão do futebol brasileiro, com uma proposta que incluirá um mapeamento completo de garotos desde os doze anos de idade, num esforço para identificar futuros jogadores para a seleção principal.

Neymar quebra silêncio e lamenta eliminação: 'Momento mais triste da carreira'

Um dia depois da derrota para a Bélgica, em Kazan, e da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, Neymar quebrou o silêncio. Neste sábado, o astro da seleção brasileira fez postagem no Instagram e lamentou o que disse ser "o momento mais triste da carreira". Já o coordenador da seleção, Edu Gaspar, defendeu o atacante e disse que "não é fácil ser Neymar".

Imprensa europeia elege Neymar como 'vilão' por queda do Brasil: 'Neymal'

A eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo, para a Bélgica, foi bastante repercutida pela imprensa europeia. Alguns dos principais jornais esportivos do Velho Continente publicaram a derrota brasileira por 2 a 1, na última sexta-feira, em suas capas neste sábado. O mundo reagiu de diferentes formas com a queda da seleção brasileira.

Croácia sofre, mas elimina Rússia nos pênaltis

Após 20 anos, a seleção da Croácia voltará a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. O time de Modric e Rakitic voltou a sofrer neste sábado, mas eliminou a anfitriã Rússia nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 2 a 2 na prorrogação e 1 a 1 no tempo normal, na despedida da cidade de Sochi do Mundial. O brasileiro Mario Fernandes oscilou de herói a vilão da Rússia, com um gol decisivo no tempo extra, mas uma penalidade perdida no fim.

Inglaterra marca dois de cabeça, vence a Suécia e garante vaga na semifinal

A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1990. A equipe derrotou a Suécia neste sábado por 2 a 0 em Samara e garantiu o posto como uma das quatro melhores da Copa da Rússia. Agora espera o vencedor do confronto entre Rússia e Croácia às 15 horas. A semifinal inglesa será quarta-feira em Moscou.

Kane mira alcançar marca de Ronaldo: 'Seria incrível'

Artilheiro da Copa do Mundo da Rússia, com seis gols, Harry Kane passou em branco pela primeira vez no torneio, mas, com a vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a Suécia que garantiu a equipe na semifinal, neste sábado, em Samara, o centroavante terá pelo menos mais dois jogos para alcançar a marca de Ronaldo.

Treinador da Bélgica revela ter conversado com Felipão antes da Copa

O técnico da Bélgica, Roberto Martinez, contou nesta sexta-feira ter buscado conselhos com um ex-treinador da seleção brasileira para fazer uma boa Copa do Mundo na Rússia e, inclusive, derrotar o próprio Brasil, como conseguiu fazer em Kazan, ao ganhar por 2 a 1 pelas quartas de final. Uma conversa meses atrás com Luiz Felipe Scolari ajudou o treinador espanhol a se preparar para a competição.

Veja como foram os outros dias da Copa

23º dia

22º dia

21º dia

20º dia

19ºdia

18º dia

17º dia

16º dia

15º dia

14º dia

13ª dia

12º dia

11º dia

10º dia

9º dia

8º dia

7º dia

6º dia

5º dia

4º dia

3º dia

2º dia

1º dia

​Copa do Mundo AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre o Mundial na Rússia minuto a minuto.