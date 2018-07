Resumo da Copa do Mundo 2018: Marcelo volta e lista dos pendurados marcam o 22º dia

O 22º dia de Mundial na Rússia mais uma vez não teve jogo, mas as seleções que vão disputar as quartas de final da Copa do Mundo fizeram seus últimos ajustes para chegarem com o que tem de melhor nas decisivas partidas que serão realizadas na sexta-feira e sábado. Entre os destaques do dia, o Brasil contará com a volta de Marcelo, Cavani parece realmente fora de combate e são 32 jogadores que entrarão em campo ameaçados de ficar fora da semifinal, caso recebam o cartão amarelo.

Neymar na lista: veja quem está pendurado e pode ficar fora da semifinal da Copa

Um total de 32 jogadores vão entrar em campo para disputar as quartas de final da Copa do Mundo com uma preocupação dupla, pois além de ajudarem suas seleções para chegar na semifinal do Mundial, ainda precisarão tomar cuidado para não serem advertidos e ficarem fora do penúltimo jogo antes da final da Copa, que acontece dia 15 de julho. É possível, por exemplo, termos um Brasil x França sem Neymar e Pogba.

Está acompanhando o mundial na Rússia? Então que tal aproveitar essa quinta-feira sem jogos para testar seu conhecimento sobre jogadores da Copa do Mundo? Neste quiz promovido pelo Estado, o internauta descobre alguns dados relevantes sobre o estilo de jogo de Messi, CR7, Neymar e Suárez em suas seleções.

Tite confirma volta de Marcelo à seleção para jogo com a Bélgica

O técnico Tite confirmou nesta quinta-feira o retorno do lateral-esquerdo Marcelo à formação titular da seleção brasileira para a partida com a Bélgica, nesta sexta-feira, em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Recuperado de um espasmo na coluna, o jogador do Real Madrid reassume a posição, que foi ocupada por Filipe Luís contra o México e em grande parte da partida com a Sérvia. Tite mostra tranquilidade com o bom momento da seleção e vê o time em crescimento.

Miranda elogia setor ofensivo da Bélgica e avisa: 'Não é só o Lukaku'

Capitão da seleção brasileira mais uma vez - a segunda nesta Copa do Mundo, já que vestiu a braçadeira contra a Sérvia, e pela quinta vez sobre o comando do técnico Tite -, o zagueiro Miranda previu muito trabalho no jogo desta sexta-feira contra a Bélgica, em Kazan, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Sua certeza vem da qualidade dos jogadores adversários. Por isso, ele achou errado considerar que o principal obstáculo para a defesa brasileira será o artilheiro Lukaku.

Lukaku dá entrevista em português e defende Neymar: 'Não é ator'

O atacante belga Romelu Lukaku demonstrou simpatia e muito respeito pelo Brasil durante a entrevista coletiva desta quinta-feira, em Kazan, na véspera da partida entre as duas seleções pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. O jogador do Manchester United fez questão de responder perguntas em português e, em uma das questões, defendeu o adversário Neymar das críticas de que simula faltas.

Após criticarem 'cai-cai' de Neymar, ingleses elogiam 'malandragem' de sua seleção

A imprensa inglesa identificou uma mudança no comportamento da equipe na classificação diante da Colômbia, terça-feira, em Moscou. O jornal "The Times" usou a manchete "A Inglaterra aprendeu a ser malandra" para descrever a atuação do time inglês na vitória sobre a Colômbia nos pênaltis por 4 a 3 para enfrentar a Suécia nas quartas de final.

Cavani faz treino separado em campo e segue como dúvida para encarar a França

O Uruguai atrasou o seu trabalho, o que levou os jornalistas presentes a desconfiarem um pouco. "Será que Cavani vai para o jogo?", perguntou um cinegrafista francês. O atacante do Paris Saint-Germain, autor dos dois gols da vitória por 2 a 1 contra Portugal nas oitavas de final, tenta se recuperar de um edema na panturrilha esquerda. Com a voz baixa, um radialista uruguaio falou com a reportagem do Estado. "Não tem como ele jogar, mas deixa eles ficarem com a dúvida na cabeça", brincou.

Zagueiro inglês diz que Colômbia foi a equipe mais 'suja' que ele já enfrentou

O zagueiro John Stones reclamou das tentativas de a Colômbia trapacear no confronto contra a Inglaterra, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Na última terça-feira, no Spartak Stadium, em Moscou, a partida entre as seleções terminou empatada por 1 a 1 após o fim do tempo regulamentar e da prorrogação, e os ingleses se classificaram com triunfo por 4 a 3 nos pênaltis.

Lovren se irrita com cobrança por melhora da Croácia: 'Nem o Brasil é perfeito'

O zagueiro Dejan Lovren se irritou nesta quinta-feira com pergunta feita sobre o nível de atuação da Croácia na Copa do Mundo. A seleção croata alcançou as quartas de final de uma edição do torneio pela segunda vez na história e pode repetir a equipe do país que foi semifinalista em 1998, na França, se derrotar a Rússia neste sábado, às 15 horas (de Brasília), em Sochi.

