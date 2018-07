Resumo da Copa do Mundo 2018: seleções prontas para a semifinal marca o 26º dia

Será conhecido nessa terça-feira o primeiro finalista da Copa do Mundo da Rússia. A partir das 15h, França e Bélgica se enfrentam, em São Petersburgo, e aproveitaram a segunda-feira para fazer o último treino visando a partida. Os franceses já confirmaram a manutenção do técnico Didier Deschamps, enquanto os belgas fazem mistério sobre a escalação. Na seleção brasileira, Philippe Coutinho pode fazer história e Tite ainda não definiu se fica no cargo. Confira as principais notícias do dia.

A Fifa vai pagar um total de US$ 400 milhões (R$ 1,54 bilhão) para as 32 seleções que participaram da Copa do Mundo da Rússia, tendo um ranking de premiação de acordo com a classificação dos times ao término da competição. A seleção brasileira vai receber US$ 16 milhões (R$ 61,8 milhões) por ter chegado até as quartas de final do Mundial. Veja quanto cada seleção vai receber da Fifa pela participação no Mundial da Rússia.

A CBF já deixou clara que deseja manter o técnico Tite no comando da seleção brasileira, mas o treinador ainda não respondeu se vai aceitar continuar no cargo, após a desclassificação do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Você acha que ele deveria continuar no comando da seleção? Vote!

A Fifa anunciou que o uruguaio Andrés Cunha será o árbitro da partida entre França x Bélgica, pela semifinal da Copa do Mundo da Rússia, nesta terça-feira, em São Petersburgo. O árbitro de 41 anos coleciona polêmicas e maior delas fez com que a seleção brasileira fosse eliminada da Copa América de 2016.

O Comitê de Árbitros da Fifa definiu nesta segunda-feira os profissionais que seguem elegíveis para apitar as derradeiras partidas da Copa do Mundo da Rússia. Entre os 12 nomes ainda habilitados a arbitrar no torneio, após mais um corte feito pela entidade, está o brasileiro Sandro Meira Ricci.

Nesta Copa do Mundo o hexa não veio, mas o campeonato de fato serviu para alguns jogadores se destacarem vestindo a camisa de seus países. Philippe Coutinho fez exatamente isso e os frutos começam a aparecer: o Paris Saint-Germain está interessado no jogador.

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noel Le Graet, rasgou elogios à principal revelação do futebol de seu país, Kylian Mbappé, especialmente por ser uma pessoa discreta, e também informou que o técnico Didier Deschamps permanecerá no comando da seleção francesa pelo menos até 2020, quando acontecerá a próxima Eurocopa.

O técnico da França, Didier Deschamps, afirmou nesta segunda-feira que a semifinal da Copa do Mundo nesta terça contra a Bélgica, às 15 horas (de Brasília), em São Petersburgo, vai trazer uma estranha sensação para um antigo companheiro. Atual auxiliar técnico dos belgas, o ex-atacante francês Thierry Henry vai enfrentar o país pela primeira vez e, em especial, antigos companheiros de seleção.

Aniversariante do dia, o lateral Ashley Young completou 33 anos e destacou em entrevista coletiva nesta segunda-feira a preparação física e mental da Inglaterra para vencer a Croácia na semifinal da Copa do Mundo da Rússia. A partida será nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Luzhniki, em Moscou.

O técnico Roberto Martínez comandou nesta segunda-feira o último treino da Bélgica antes da semifinal da Copa do Mundo. A atividade aconteceu em Moscou e antecedeu a viagem a São Petersburgo, onde os algozes do Brasil vão encarar a França nesta terça-feira, às 15 horas (de Brasília), na luta por uma vaga na decisão. Enquanto se prepara para a semifinal, a Bélgica relembra uma história que já criou polêmica no país. De Bruyne já foi traído por namorada em caso com o goleiro Courtois.

Em uma Copa do Mundo com grande repercussão de casos de machismo e assédio a torcedoras e jornalistas, há um marco positivo nesse sentido. A croata Iva Olivari, de 49 anos, faz história na Rússia ao ser a primeira mulher a se sentar no banco de reservas em um Mundial da Fifa. Ela chefia a organização da seleção da Croácia, uma das semifinalistas do torneio.

A Rússia teve uma campanha que impressionou a todos. O país começou a Copa do Mundo como o pior colocado no ranking da Fifa, mas mostrou bom futebol e conseguiu chegar até as quartas de final, onde foram eliminados, nos pênaltis, pela Croácia em um jogo muito disputado. De acordo com o jornal alemão Suddeutsche Zeitung, os jogadores russos teriam inalado amoníaco nos jogos com a Espanha e Croácia. A revelação aconteceu em uma reportagem sobre métodos para melhoria esportiva.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta segunda-feira o nome de Luis Enrique como novo técnico da seleção nacional. O ex-treinador do Barcelona, de 48 anos, chega para a vaga que havia sido ocupada emergencialmente por Fernando Hierro na Copa do Mundo.

