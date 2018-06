Resumo da Copa do Mundo 2018: tudo sobre o quarto dia do Mundial da Rússia

O quarto dia da Copa do Mundo marcou a estreia da seleção brasileira e da seleção alemã no Mundial da Rússia, mas as duas potências mundiais decepcionaram. Antes, a Sérvia derrotou a Costa Rica, em jogo válido pelo mesmo grupo do Brasil. O dia teve também jogador sendo cortado por lesão, reclamação de arbitragem, entre outros assuntos.

+ Relembre as cinco Copas do Mundo que o Brasil ganhou

+ Meia da Dinamarca é o primeiro jogador cortado do Mundial

+ Vote na camisa mais bonita do Mundial 2018

Decepção em verde e amarelo

A esperada estreia do Brasil na Copa ficou abaixo do esperado. O empate em 1 a 1 com a Suíça, em Rostov, foi resultado do primeiro tempo de bom futebol, toque de bola, demonstrações de talento, com uma etapa final errante, de falhas na defesa e falta de criatividade. Desde 1978 a seleção não começava um Mundial sem vitória. O jogo do Brasil em Rostov deixa lições para o próximo compromisso na Copa, contra a Costa Rica, sexta, em São Petersburgo. Neymar e Gabriel Jesus sofreram com a marcação adversária e pouco produziram. A defesa cometeu uma rara falha. Apoio não faltou aos jogadores brasileiros. Torcedores mandaram mensagens motivadoras para os atletas antes do duelo contra os suícos.

Cadê o VAR?

Os torcedores do Brasil criticaram o fato do árbitro não ter utilizado o VAR na partida contra a Suíça e com isso, não viu a falta em cima de Miranda no gol suíço e um pênalti em Gabriel Jesus.

Aprende Brasil!

O México surpreendeu a Alemanha em Moscou. Com um futebol veloz e determinado, a equipe soube explorar os contra-ataques, segurou os atuais campeões do mundo e saiu de campo com uma excelente vitória por 1 a 0, em jogo disputado no estádio Luzhniki, na estreia das duas equipes na Copa do Mundo. O gol foi tão comemorado no México, que chegou a causar um leve terremoto no país. Como o a derrota por 7 a 1 ainda não saiu da memória do brasileiro, as brincadeiras após o tropeço do rival virou motivo de piada nas redes sociais.

Brasil e Alemanha podem se enfrentar na Copa?

Sim. Basta que uma avance em primeiro de seu grupo e a outra se classifique em segundo lugar. Os tropeços de ambos na primeira rodada da fase de grupos aumenta a possibilidade do confronto acontecer em breve. Apesar dos 7 a 1 na última Copa, os alemães já estão preocupados com a possibilidade do encontro.

De olhos nos próximos adversários

A Sérvia despontou como a segunda força do Grupo E, da seleção brasileira, ao vencer a Costa Rica por 1 a 0, neste domingo, em Samara. Surpresa da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, a equipe costa-riquenha esteve aquém do esperado e não resistiu ao rival europeu, na estreia dos dois times no Mundial da Rússia.

A Copa em imagens

Veja as melhores imagens dos primeiros dias de Copa do Mundo da Rússia

Copa do Mundo AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre o Mundial na Rússia minuto a minuto.

Resumo da Copa anteriores

3º dia

2º dia

1º dia