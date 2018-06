Resumo da Copa do Mundo 2018: Neymar treina e seleções classificadas marcam sétimo dia

Duas seleções garantiram nesta quarta-feira a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. O Uruguai derrotou a Arábia Saudita por 1 a 0 e com o resultado, além de se assegurar na próxima fase, garantiu também a anfitriã Rússia. Outra novidade do dia é a presença de Neymar no gramado, treinando normalmente com a seleção brasileira e a tendência é que ele tenha condições de jogar contra a Costa Rica, na sexta-feira. E o dia também foi do astro Cristiano Ronaldo, que mais uma vez fez a diferença e comandou a vitória de Portugal sobre Marrocos. Os brasileiros dando vexame e assediando jovens russas também foi assunto. Confira o que de melhor aconteceu no dia.

Favoritos avançam

O Uruguai precisou suar mais do que o esperado, mas venceu a Arábia Saudita nesta quarta-feira e definiu a situação do Grupo A da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência. Graças à estrela de Luis Suárez, a seleção sul-americana passou pelo adversário com um magro 1 a 0, em Rostov, e se juntou à anfitriã Rússia como já garantidos da chave nas oitavas de final. Por outro lado, Egito e Arábia Saudita se enfrentam na próxima rodada e dão adeus ao torneio Mundial.

Cristiano Ronaldo brilha mais uma vez

A seleção do Marrocos tentou de tudo. No jogo contra Portugal, o time correu demais, perdeu pelo menos cinco excelentes oportunidades de fazer o gol e saiu de campo aplaudido de pé pela torcida marroquina, que compareceu em peso ao estádio Luzhniki. O problema é que, do outro lado, a equipe portuguesa conta com Cristiano Ronaldo. Preciso, o atacante demorou apenas quatro minutos para marcar o seu quarto gol na Copa (o quarto de sua seleção) e encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.

Neymar fora da Copa? Atacante treina e deve encarar a Costa Rica

A seleção brasileira treinou com a presença de Neymar nesta quarta-feira, em Sochi. O atacante havia sido poupado da atividade da terça-feira por ter sentido dores no tornozelo direito, porém como havia programado a comissão técnica, conseguiu repousar e integrar o trabalho comandado pelo técnico Tite, visando a partida contra a Costa Rica, que será nesta sexta-feira, às 9h (de Brasília). No Brasil, torcedores bem humorados dão dicas para conseguir ver o jogo tão cedo.

Fifa ignora pedido da CBF em jogo contra a Suíça

Após encaminhar uma reclamação à Fifa sobre a arbitragem do jogo entre Brasil e Suíça, pela Copa do Mundo da Rússia, a CBF divulgou nota nesta quarta-feira para confirmar que recebeu a resposta sobre a queixa. A entidade brasileira teve recusado o pedido para receber o áudio e o vídeo da conversa entre a equipe de arbitragem, porém reiterou o entendimento de que a decisão de questionar o lance foi válida para "abrir o debate" sobre o caso.

Espanha sofre para vencer

A Espanha espantou a zebra e o "fantasma" da Copa de 2014 ao conquistar uma suada vitória sobre o Irã por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Kazan. Um gol de Diego Costa, com a ajuda da defesa iraniana, manteve os campeões mundiais de 2010 na briga pela classificação e pela primeira posição do Grupo B da Copa do Mundo da Rússia.

Após assédio, brasileiro é demitido

A Latam anunciou nesta quarta-feira a demissão do funcionário Felipe Wilson. O brasileiro aparece em um vídeo constrangendo mulheres na Rússia, durante a Copa do Mundo. Em um trecho do vídeo, em que aparece em primeiro plano e ganhou as redes sociais, Felipe pede para as russas repetirem a frase: "eu quero dar a b... para vocês".

Machismo na Rússia

Em relação a outro vídeo que circula nas redes sociais desde sábado, em que um grupo de homens aparece constrangendo uma russa, o Ministério do Interior da Rússia está avaliando a possibilidade de abrir um inquérito contra torcedores brasileiros que geraram polêmica. Já Leandro Cruz, ministro do Esporte, critica abertamente o comportamento de alguns homens brasileiros que promoveram situações constrangedoras para mulheres russas durante a Copa. Segundo ele, o grupo que assediou mulheres presta um “imenso desserviço” ao Brasil. Mas ele admite que tal caso “não tinha como ser previsto” na cartilha que o governo criou e distribuiu aos torcedores sobre como se comportar na Rússia.

Dá para acreditar em Robbie Williams?

O cantor Robbie Williams deu a primeira entrevista após participar do show de abertura da Copa do Mundo da Rússia e surpreender mostrando o dedo do meio para a câmera enquanto fazia sua performance. Segundo ele, o gesto não teve nada de crítica política, como chegou a ser especulado, mas sim, era uma contagem regressiva para o fim do show.

Copa do Mundo AO VIVO

