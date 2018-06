Resumo da Copa do Mundo 2018: tudo sobre o sexto dia do Mundial da Rússia

O sexto dia da Copa do Mundo reservou mais surpresas e a confirmação de que a seleção russa não está para brincadeira no Mundial 2018. Mais uma vez, o time anfitrião fez bonito, derrotou o Egito por 3 a 1 e encaminhou a classificação para as oitavas de final. Antes, o Japão surpreendeu a Colômbia e venceu a equipe sul-americana por 2 a 1. Na seleção brasileira, Neymar deixou o treino antes do fim, mancando muito, com dores no tornozelo, mas a CBF garante que está tudo bem com o craque brasileiro. Veja o que de melhor aconteceu no Mundial nesta terça-feira.

Neymar sente dores e deixa treino mancando

O atacante Neymar deixou o treinamento da seleção brasileira nesta terça-feira, em Sochi, ainda durante o seu aquecimento. Após ficar de fora da atividade da segunda, o jogador do Paris Saint-Germain abandonou o treino depois de alguns minutos, aparentando incômodo e frustração por causa de dores no seu tornozelo direito. Ele já havia sido poupado do treinamento anterior, mas a CBF, através do médico Rodrigo Lasmar, assegura que a situação não é preocupante e que ele participará da atividade de quarta-feira, que será toda fechada à imprensa.

Fifa admite erro em gol da Suíça

A arbitragem do jogo Brasil x Suíça, no domingo "errou" no gol de empate do time europeu. A avaliação é de Marco Van Basten, ex-jogador e hoje diretor técnico da Fifa. Essa, porém, não é a percepção dos responsáveis pela tecnologia e nem pela arbitragem da Copa do Mundo. A percepção no Comitê dos Árbitros é de que o juiz da partida agiu de forma “correta” e não houve nem falta em Miranda e nem pênalti em Gabriel Jesus.

Colômbia é surpreendida e perde para o Japão

Com um a menos por praticamente toda a partida, a Colômbia não teve forças para aguentar a pressão e perdeu por 2 a 1 para a seleção japonesa nesta terça-feira, na Arena Mordovia, em Saransk, pela primeira rodada do Grupo H. O resultado quebrou um tabu histórico. O triunfo foi o primeiro de uma seleção asiática sobre uma sul-americana em um Mundial organizado pela Fifa. O curioso é que logo aos 2 minutos e 56 segundos, o volante Carlos Sánchez foi expulso e fez história como a segunda expulsão mais rápida da história do Mundial. A vitória japonesa ainda serviu de inspiração para memes na internet.

Senegal conquista primeira vitória africana na Copa

Festa africana em Moscou. Senegal conquistou a primeira vitória entre as seleções do continente na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Em jogo disputado contra a Polônia, no estádio Spartak, na capital do país, o time do craque Sadio Mane venceu o rival por 2 a 1 e deu importante passo rumo à classificação para as oitavas de final no Grupo H do Mundial.

Rússia encaminha a classificação para as oitavas

A Rússia está praticamente classificada à próxima fase da Copa do Mundo. Os donos da casa venceram o Egito com autoridade por 3 a 1 em São Petersburgo nesta terça-feira e estão muito próximos de se confirmarem como a primeira seleção nas oitavas de final. Para que isso aconteça basta que o Uruguai derrote a Arábia Saudita nesta quarta-feira.

Elenco da Alemanha rachado?

O goleiro Manuel Neuer garantiu que o grupo da seleção alemã está unido e que os jogadores discutiram entre eles formas de melhorar a equipe para a continuidade da Copa do Mundo. A Alemanha estreou no torneio com derrota por 1 a 0 para o México, no último domingo, no estádio Luzhniki, em Moscou.

Joseph Blatter chega para a Copa

“Os senhores terão de se afastar. Um convidado muito importante está por chegar”. Foi assim que a gerência de um hotel de luxo de Moscou avisou a imprensa sobre a iminente chegada de Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa, para acompanhar de perto da Copa do Mundo da Rússia.

Russos fazem curso para aprender a sorrir

Treze bilhões de dólares (R$ 48,7 bilhões) investidos, uma operação de guerra e todos os esforços para mostrar ao mundo que, mesmo diante de sanções internacionais, a Rússia é um país amistoso e acolhedor. Mas, na vasta máquina de propaganda liderada pelo Kremlin durante a Copa do Mundo para abafar uma imagem negativa, de nada adiantaria se os mais de 500 mil estrangeiros que visitam o país neste momento deixarem a Rússia com sentimento amargo. Assim, para garantir o êxito da operação, as autoridades iniciaram já no ano passado um curso básico para as centenas de pessoas que iriam lidar de maneira direta com os estrangeiros. Na apostila, uma só missão: aprender a sorrir.

Copa do Mundo AO VIVO

