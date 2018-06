Resumo da Copa do Mundo 2018: tudo sobre o terceiro dia do Mundial da Rússia

O terceiro dia da Copa do Mundo da Rússia 2018 foi um dia histórico. Pela primeira vez na história do Mundial, o VAR foi utilizado e os árbitros marcaram dois pênaltis depois de ver o replay das jogadas em vídeo e ainda um gol da França foi validado graças ao chip na bola. A poderosa Argentina deu vexame e só empatou com a novata Islândia, que fez seu primeiro jogo em Copas e viu o astro Lionel Messi perder um pênalti. Quem também falhou na penalidade foi o são-paulino Cueva, em jogo da seleção peruana contra a Dinamarca.

+ ENQUETE: Escolha a camisa mais bonita dentre as 32 seleções

+ Entenda como funciona o VAR e as novidades tecnológicas no futebol

+ A bola também tem sua história e não é pequena

Messi perde pênalti e Argentina dá vexame

A primeira zebra da Copa do Mundo saiu no jogo da Argentina. A bicampeã do mundo, liderada por Messi, não conseguiu superar a estreante Islândia e apenas empatou por 1 a 1 na Arena Otkrytie, em Moscou. Sob o olhar de Diego Maradona, que estava nas tribunas e fumou um charuto no local mesmo sendo proibido, Messi perdeu um pênalti, que foi defendido pelo goleiro Halldorsson, o nome do jogo. Como esperado, não faltaram memes para tirar sarro da seleção argentina. A torcida da Islândia contou com uma ajuda especial na torcida.

Festa brasileira, ops, islandesa no estádio do Spartak Moscou! #arg 1 x 1 #isl na primeira zebra do Mundial #EstadaonaCopa pic.twitter.com/fvBz7tF5QA — Glauco de Pierri (@glauco_pierri) June 16, 2018

VAR faz a diferença

A seleção francesa esteve longe de fazer jus ao status de favorita, neste sábado, mas iniciou sua trajetória na Copa do Mundo da Rússia com vitória. Em um duelo muito mais difícil do que esperava, pela abertura do Grupo C, o jovem time francês sofreu para superar a Austrália por 2 a 1, em Kazan, em jogo marcado pela utilização de tecnologias em campo e o uso do VAR pela primeira vez na história das Copas.

Cueva repete Messi

A seleção peruana não disputava uma Copa do Mundo há 36 anos e o retorno foi o pior possível. Com direito a Christian Cueva, jogador do São Paulo, chutar uma bola por cima do gol e perder um pênalti, o Peru foi derrotado por 1 a 0 pela Dinamarca e viu o meia ser satirizado nas redes. A expectativa dos torcedores peruanos era grande, tanto que eles eram a maioria presente no estádio. Mas em campo, a Dinamarca aproveitou um contra-ataque e venceu a partida na Arena Mordovia, em Saransk, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Modric ensina como faz

No último jogo do dia, a Croácia derrotou a Nigéria por 2 a 0. Ao contrário de Cueva e Messi, Modric não decepcionou e bateu com estilo o pênalti para garantir o segundo gol croata.

Jogos da Copa

O Brasil estreia neste domingo contra a Suíça, mas não será o único jogo do dia. Confira a agenda completa deste domingo e da sequência do Mundial 2018.

Neymar muda visual

Na véspera da partida de estreia da seleção brasileira contra a Suíça, o atacante Neymar surpreendeu e apareceu com um visual bem diferente. O astro do PSG apareceu com um cabelo tingido e um corte diferenciado, algo que deu origem a muitas piadas na internet. Em campo, Tite fez os últimos ajustes e a seleção está pronta para a estreia, mas terá Fred como desfalque.

Panda e a "Copa da fofura"

Um grupo de proteção aos ursos pandas organiza uma espécie de Copa do Mundo paralela a que ocorre na Rússia. Este outro torneio é realizado na China e conta com oito pandas que esbanjam simpatia e carisma e seus jogos são transmitidos ao vivo. A primeira partida, porém, o jogo não deu muito certo. Os pandas preferiram comer as bandeiras e brincar com as bolas da partida.

Copa do Mundo AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre o Mundial na Rússia minuto a minuto.

Resumo da Copa anteriores

+ Segundo dia

+ Primeiro dia