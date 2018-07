Resumo da Copa do Mundo 2018: Croácia vence Inglaterra e vai à final com a França no 28º dia

Os dois finalistas da Copa do Mundo da Rússia já são conhecidos. Nesta quarta-feira, a Croácia derrotou a Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação e garantiu sua vaga na decisão diante da França, que venceu a Bélgica na terça-feira. As duas equipes se enfrentam neste domingo (15), ao meio-dia (de Brasília). A decisão, no entanto, não pesa em nada para o jovem Mbappé, que pode atingir recorde e ser o mais jovem francês campeão. No lado do time derrotado na semifinal, os torcedores se vingaram do prefeito de Bruxelas, que ironizou Neymar na derrota do Brasil para os belgas nas quartas de final. E a Itália já sente os efeitos da ida de Cristiano Ronaldo para a Juventus nas redes sociais.

Croácia vira sobre a Inglaterra e vai enfrentar a França na final da Copa do Mundo

A França conheceu o seu adversário na final da Copa do Mundo da Rússia. Será a Croácia, que venceu a Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação nesta quarta-feira. Os gols foram marcados por Trippier, aos 4 minutos do primeiro tempo; Perisic, aos 24 minutos do segundo tempo; e Mandzukic, aos 2 minutos do segundo tempo da prorrogação. Autor do primeiro gol croata e da assistência para o segundo, o meia da Inter de foi escolhido o destaque da partida. A final será neste domingo, às 12h (de Brasília) no estádio Luzhniki, em Moscou. Um dia antes, no sábado, Bélgica e Inglaterra disputam o terceiro lugar da competição. O jogo está marcado para às 11h (de Brasília), na Arena Zenit, em São Petersburgo.

Coincidências com time de 98 aumentam confiança da França no bicampeonato

Em busca de seu segundo título da Copa do Mundo, a França se apega a coincidências com a geração campeã em 1998 para se tornar ainda mais confiante na conquista. Alguns fatores ligam a equipe de Mbappé àquela liderada por Zinedine Zidane, que há 20 anos surpreendeu o mundo do futebol e fez a festa em casa, após atropelar o favorito Brasil na final com uma vitória por 3 a 0.

Mbappé diz viver momento especial e pode quebrar recorde na França

A Copa do Mundo que podia ser a de Griezmann tem sido a de Kylian Mbappé. O atacante da seleção francesa de 19 anos comemorou na terça-feira a vaga para a final da Copa do Mundo com a vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, em São Petersburgo, e aguarda a final com a expectativa de se tornar um recordista do futebol nacional. Se a equipe confirmar o título, o jogador do Paris Saint-Germain será o mais jovem campeão mundial da história do país.

Copa do Mundo teve quarenta e cinco casos de assédio sexual oficialmente registrados

Quarenta e cinco casos de assédio sexual foram registrados oficialmente durante o período de disputa da Copa do Mundo, que começou no dia 14 de junho e será encerrada no próximo domingo, em Moscou. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira pela entidade Fare, aliada da Fifa no controle de questões de discriminação no Mundial. Mas a própria entidade diz que o número real pode ser até dez vezes maior, já que dezenas de casos não são registrados ou nenhuma queixa é apresentada pelas vítimas. Piara Power, diretor da Fare, incluiu na contagem cerca de 15 denúncias envolvendo jornalistas que sofreram assédio enquanto trabalhavam nas ruas das cidades russas e em estádios.

Luís Roberto chama jogador inglês de 'stripper' e internet não perdoa

A partida entre Inglaterra e Croácia também ficou marcada por um momento inusitado durante a transmissão da partida pela Globo. O narrador Luís Roberto chamou a atenção dos torcedores ao confundir a pronuncia do nome de um dos jogadores ingleses. Luís Roberto acabou chamando o lateral-direito Trippier, autor do primeiro gol da partida, de "stripper". A confusão, é claro, gerou piadas na internet.

Brasileiros se vingam do prefeito de Bruxelas que tirou sarro de Neymar

Os torcedores brasileiros não gostaram nem um pouco da brincadeira do prefeito de Bruxelas, capital de Bélgica, Philippe Close, que postou uma montagem de uma famosa estátua urinando no atacante Neymar após eliminarem a seleção brasileira nas quartas de final. Agora, a Bélgica foi eliminada pela frança na semifinal e ele sofreu com a fúria dos defensores do camisa 10 do Brasil.

Efeito Cristiano Ronaldo: contratação dá um milhão de seguidores para a Juve

Um dia após ser anunciado como nova contratação da Juventus, Cristiano Ronaldo já causa efeitos na Itália. Desde às 17h34 de terça-feira, pelo horário de Roma, quando o Real Madrid confirmou oficialmente a transferência do jogador, as redes sociais da Juventus ganharam mais de um milhão de novos seguidores. A página no Instagram acumula 11 milhões de followers, enquanto a fanpage da "Velha Senhora" no Facebook contabiliza agora 32,9 milhões de likes.

Escolha os melhores jogadores da Copa do Mundo por posição

A grande final da Copa do Mundo já está decidida. França e Croácia foram os melhores times dentro de campo e conseguiram chegar à decisão do torneio, marcada para este domingo (15), às 12h (de Brasília) no estádio Luzhniki, em Moscou. Dentro de campo, quais foram os principais jogadores da competição? Quem se destacou mais por posição no Mundial da Rússia? Vote!

