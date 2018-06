Resumo da Copa do Mundo 2018: tudo sobre o segundo dia do Mundial da Rússia

Chuva de gols em um dos jogos mais esperados da primeira fase da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo dando show na Rússia e correndo risco de ser preso por evasão fiscal, gols nos minutos finais e o ex-presidente Lula como comentarista são algumas das novidades do segundo dia do Mundial 2018.

+ Veja a tabela da Copa do Mundo

+ Veja um Raio-X das 32 seleções que estão na Rússia

+ Saiba mais sobre a história das Copas

Cristiano Ronaldo brilha

Apontado como um dos principais jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, o clássico ibérico entre Portugal e Espanha, nesta sexta-feira, no estádio Fisht, em Sochi, foi, de longe, a melhor partida entre as quatro disputadas até aqui na Copa do Mundo da Rússia. Com grande atuação de Cristiano Ronaldo, que marcou três gols, e com Diego Costa decisivo, a partida válida pelo Grupo B terminou com um empate por 3 a 3. E antes do craque do Real Madrid fazer a diferença, uma notícia que foi divulgada na Espanha é que ele chegou a um acordo com autoridades tributárias da Espanha para aceitar a pena de dois anos de prisão e convertê-la em uma multa de 18,8 milhões de euros (R$ 77,6 milhões) em processo por evasão fiscal.

Lula comenta a Copa

Preso há dois meses em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será comentarista da Copa do Mundo da Rússia. Mesmo detido, o petista participará das transmissões de uma emissora de TV da Grande São Paulo, a TVT. Ele vai escrever cartas sobre suas impressões da Copa e enviá-las para o jornalista José Trajano, ex-ESPN. Na internet, torcedores aproveitaram a notícia para brincar com a situação.

Garra uruguaia ao mestre Tabárez

O Uruguai entrou nesta Copa do Mundo com a meta de exibir um futebol mais ofensivo e de maior toque de bola, olhando para o futuro. Mas a velha garra e o sofrimento até o último instante voltaram a marcar a seleção sul-americana em sua estreia na Copa do Mundo. Foi com um gol suado, aos 44 minutos do segundo tempo, que os uruguaios venceram por 1 a 0 o Egito, pelo Grupo A. Apesar da emoção, com passos bambos, Oscar Tabárez percorre a linha lateral da arena Ecaterimburgo. Na mão esquerda, uma muleta de metal sustenta todo o peso do corpo do treinador. A perna responsável por muitos desarmes na carreira do zagueiro dos anos 1970 hoje fica inerte e solta no ar. Saiba mais sobre a história do treinador da seleção celeste.

Primeiro gol contra da Copa

Com um gol contra aos 49 minutos do segundo tempo, o Irã venceu Marrocos por 1 a 0 na Arena Zenit, em São Petersburgo, pela rodada inaugural do Grupo B da Copa do Mundo. O duelo caminhava para um diplomático e sonolento empate sem gols, quando, após cobrança de escanteio, Bouhaddouz desviou contra a própria meta.

Ameaça de atentado na Rússia

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) voltou a fazer ameaças contra a Copa do Mundo na Rússia. Em um novo vídeo, os terroristas prometem "um massacre como nunca visto". A mensagem foi publicada em vários canais e chats extremistas nesta quinta-feira (15), um dia após a abertura do Mundial, com uma partida em Moscou entre Rússia e Arábia Saudita.

Urso artista é real ou fake?

Um novo vídeo relacionado à Copa do Mundo da Rússia está ganhando a internet. Desta vez, um urso aparece em um carro, tocando vuvuzela e surpreendendo torcedores nas ruas de Moscou. Será real?

Um Urso tocando flauta dentro de um carro no meio de uma avenida em Moscou na Rússia, será a coisa mais aleatória que você verá hoje! BEM VINDO A COPA DO MUNDO DA RÚSSIA pic.twitter.com/tkmfH4eCpK — Liberta Depre (@liberta__depre) 14 de junho de 2018

Seleção brasileira de azul

A CBF divulgou nesta sexta-feira a combinação de uniformes a ser utilizada pela seleção brasileira nos jogos da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. A equipe enfrentará a Suíça, na estreia, e a Sérvia, no terceiro jogo, com as cores tradicionais: camisa amarela, calção azul e meiões brancos. Contra a Costa Rica, o Brasil jogará inteiramente de azul.

Copa do Mundo AO VIVO

Acompanhe aqui outras notícias sobre o Mundial na Rússia minuto a minuto.

O primeiro dia

Lembre o que de melhor aconteceu no primeiro dia do Mundial. Teve abertura da competição, seleção anfitriã goleando a Arábia Saudita, dentre outros assuntos.